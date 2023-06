Versenyfutás az idővel

Tenger alatti zajokat észleltek azon a területen, ahol a Titan merülőhajó eltűnt

Tenger alatti zajokat észlelt a kanadai mentőcsapat az Atlanti-óceánnak azon a területén, ahol a Titanic roncsaihoz tartó, nem sokkal az indulás után eltűnt, Titan nevű kis merülőhajó után folyik a kutatás - jelentette be az amerikai parti őrség szerdán.



A Twitteren közzétett tájékoztatás szerint a kanadai mentőegység P-3 Orion tengerészeti felderítő-repülőgépe által észlelt zajok nyomán a távvezérelt keresőegységeket erre a területre irányították, és a keresés - egyelőre eredmény nélkül - jelenleg is itt folyik.



A parti őrség további részletekre - beleértve a zajok természetét és azt, mennyi ideig észlelték őket - nem tért ki, a CNN amerikai hírtelevízió és a Rolling Stone amerikai lap azonban amerikai kormányzati feljegyzésekre hivatkozva kedd este azonban azt közölte, a felderítőgép mintegy 30 percen át tartó "dörömbölő hangokat" rögzített.



A hírt elsőként közlő Rolling Stones szerint a zajokat szonárbóják segítségével észlelték, közel ahhoz a helyhez, ahol a merülőhajóval elvesztették a kapcsolatot, négy órával később pedig a zajok megismétlődtek. Az OceanGate Expeditions merülőhajója vasárnap reggel 6 órakor indult útnak, és a szakértők szerint mintegy 96 órára elegendő oxigénnel rendelkezett.



Jamie Frederick, az amerikai parti őrség kapitánya magyar idő szerint kedden este 7-kor azt mondta, hogy "40-41 órára elegendő" oxigén maradhatott a Titanon. Eszerint a bent lévőknek - közép-európai idő szerint - nagyjából csütörtök délig elegendő az oxigén, így a kutatóegységek versenyt futnak az idővel.



A Titan fedélzetén öten tartózkodnak, Hamish Harding brit milliárdos, szerint egy pakisztáni származású Nagy-Britanniában élő üzletember, Shahzada Dawood és 19 éves fia is, az amerikai Stockton Rush, a merüléseket szervező vállalkozás alapító-vezetője, valamint Paul-Henry Nargeolet francia Titanic-szakértő, a jármű vezetője.



Az amerikai parti őrség kapitánya, Jamie Frederick kedden újságíróknak azt mondta, az amerikai és a kanadai mentőegységek már tübb mint 7600 négyzetmérföldet fésültek át a nyílt vízen, hozzátéve, hogy ez a terület nagyobb, mint Connecticut állam.



Szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a merülőhajó eredeti úticélja, a Titanic roncsa 3800 méter mélyen fekszik, ahova már napfény nem jut el. Ide csak egészen speciális felszereléssel lehet eljutni a nagy nyomáskülönbség miatt. Tim Matlin, a Titanic roncsival foglalkozó kutató elmondta, ha a Titan a tengerfenékig süllyedt, szinte lehetetlen lesz a "merülőhajóról merülőhajóra"-mentés.



A mentőegységek azt remélik, hogy a Titan esetében kommunikációs vagy elektromos hiba történt, ez esetben ugyanis a Titan valószínűleg valahol a felszínen lebeg, és várja a mentést.



John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője elmondta, hogy a mentést Joe Biden amerikai elnök is szoros figyelemmel kíséri.