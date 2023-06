Ukrajnai háború

Ukrán hírszerzési főnök: az oroszok aláaknázták a zaporizzsjai atomerőmű hűtőrendszerét

Lehallgattak egy rádióadást, amelyen a kahovkai vízerőmű felrobbantása előtt fél órával az orosz katonák parancsot kaptak a létesítmény körüli terület elhagyására. 2023.06.21 05:07 MTI

Az orosz erők aláaknázták a zaporizzsjai atomerőmű hűtőrendszerét is, így fennáll a veszélye, hogy robbanás vagy baleset következzen be a nukleáris létesítményben - jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke egy keddi tévéműsorban.



"Sajnos a jelenlegi állás szerint egy bizonyos robbanás vagy baleset veszélye fennáll, mert a zaporizzsjai atomerőmű az orosz megszálló erők ideiglenes ellenőrzése alatt áll" - fogalmazott a hírszerzési vezető. Kifejtette, hogy egyrészt a kahovkai vízierőmű gátjának lerombolásával az oroszok már tönkretették a zaporizzsjai atomerőműben működő hűtők normál vízellátását. "Másodszor pedig, az erőmű a megszállók ellenőrzése alatt áll, ráadásul többszörösen aláaknázták a létesítményt, benne a hűtőrendszert is" - hívta fel a figyelmet. Budanov úgy vélte, ha felrobbantják a nukleáris létesítmény hűtőjét, annak nagy valószínűséggel komoly következményei lesznek.



A hírszerzés főnöke elmondta még, hogy lehallgattak egy rádióadást, amelyen a kahovkai vízerőmű felrobbantása előtt fél órával az orosz katonák parancsot kaptak a létesítmény körüli terület elhagyására. "Először is, ez egy mesterséges, ember okozta katasztrófa, terrorcselekmény és ökológiai pusztítás, amelyet az Oroszországi Föderáció szándékosan követett el. Sok tény közvetlenül mutatja, hogyan történt mindez. A legérdekesebb az, hogy fél órával a robbanás előtt rádióhálózaton keresztül elérték a kahovkai vízerőműnél tartózkodó orosz alakulatot, és azt mondták nekik, hogy nagyon gyorsan pakoljanak össze és hagyják el a területet. Ugyanakkor volt ott egy különleges megbízatású orosz fegyveres csoport is. És ezek után az történt, ami történt. Van még egy érdekes tény, az, hogy az orosz megszálló erők közelben tartózkodó összes egysége valójában nem tudta, hogy ezt a műveletet végrehajtják, és a történtek meglepték őket" - fejtette ki Budanov.



Natalija Szad, az Ukroboronprom ukrán állami hadiipari vállalat szóvivője arról számolt be, hogy sikeresen bevetettek egy ukrán gyártású, ezer kilométer hatótávolságú drónt. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka egy fotót is posztolt a világhálón, amelyhez kisérő szövegként azt írta: "ezer kilométeres drónunk sikeres bevetése után". A fotó készítésének dátumát azonban nem közölte. A hírportál értesülései szerint május 3-án készült a fénykép, amikor az oroszországi krasznodari területen, nem messze a krími hídtól kigyulladt egy olajraktár.