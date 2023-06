Ukrajnai háború

Kifizették az első, Leopard harckocsi kilövéséért járó pénzjutalmat Moszkvában

Megkapta a német gyártmányú Leopard harckocsik kilövéséért járó pénzjutalmat az első orosz katona - közölte kedden az orosz védelmi tárca sajtószolgálata.



A tájékoztatás szerint az egymillió rubeles (mintegy négymillió forintos) jutalmat Andrej Kravcov katonának Alekszandr Karelin szenátor adta át a Visnyevszkij Nemzeti Orvosi Kutatóközpont Fejlett Orvosi Technológiák Központjában. Az eseményről készült videó szerint a kórházban ápolt Kravcov elvesztette jobb kezét.



A díjat a Zabota Szibiri (Szibériai Gondoskodás) elnevezésű vállalkozói alapítvány hozta létre.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a keddi hadijelentést ismertetve sikertelennek minősítette az ukrán hadseregnek a donyecki régió déli részén és Zaporizzsjában, valamint és Donyeck környékén indított támadásait. Mint mondta, az ukrán fél az első frontszakaszon mintegy 260 katonát, valamit egyebek között kilenc harckocsit, egy Bradley gyalogsági harcjárművet, 12 páncélozott harcjárművet, a másodikon pedig mintegy 220 katonát, valamint három páncélozott harcjárművet és egy amerikai gyártmányú M777-es tarackot veszített.



A frontvonal mentén máshol elszenvedett ukrán veszteséget több mint 160 főben nevezte meg. Azt mondta, hogy az orosz hadsereg nyolc ukrán lőszerraktárt semmisített meg.



Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi csapást, egyebek között olyanokra is, amelyek károkat szenvedtek a kahovkai vízerőmű megsemmisítése következtében. Ukrán belövésekről érkeztek beszámolók határmenti oroszországi településekről is.



Az orosz parlament alsóháza megszavazta azt a törvénytervezetet, amely hatályba lépése után lehetővé teszi majd a nem súlyos bűncselekményért elítélt személyek szerződtetését az orosz hadseregbe. Az eljárás mozgósítás, hadiállapot és háború idején lesz alkalmazható, önkéntes alapon. A készülő jogszabály alapján korlátozottan munkaképes emberek is köthetnek majd szerződést a fegyveres erőkkel.