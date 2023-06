Franciaország tengeralattjáró robotot küld a Titanic roncsainál eltűnt merülőhajó keresésére - videó

Az Ifremer francia tengerkutató intézet a tengeralattjáró robottal felszerelt Atalante nevű hajóját az Atlanti-óceán északi része felé irányította, oda, ahol két nappal ezelőtt a fedélzetén öt emberrel eltűnt a Titanic roncsaihoz indult kis merülőhajó - jelentette be kedden a francia kormány tengeri ügyekért felelős államtitkára.



Az Atalante várhatóan közép-európai idő szerint szerdán 20 órakor ér az övezetbe, ahol a francia legénység leereszti majd a robotot a Titanic négyezer méteres mélységben található roncsához.



Az eltűnt merülőhajó fedélzetén van a 77 éves Paul-Henri Nargeolet, a Titanic egyik legjelentősebb francia specialistája is - közölte családja a BFM francia hírtelevízióban. A volt tengerésztiszt 1986 óta az Ifremer mélytengeri tengeralattjáróinak parancsnoka volt, tucatnyi merülése során több száz tárgy felszínre hozatalában vett részt, 2007 óta pedig a Titanic roncsát tulajdonló RMS Titanic/Phoenix International nevű vállalat kutatási programvezetője. 2010-ben részt vett az Air France légitársaság Rio de Janeiro és Párizs között lezuhant Airbus A330-203 típusú repülőgép keresésében is.



A fedélzeten van még Hamish Harding brit milliárdos, valamint családja közleménye szerint egy pakisztáni származású Nagy-Britanniában élő üzletember, Shahzada Dawood és 19 éves fia is, valamint a merülőhajó kapitánya.

More vessels are joining the search for the submersible near the Titanic wreck.

The Atalante and the Maria S.Merian are headed towards the area.

Officials stated today that the titanic tour sub had 40 hours of breathable air left. pic.twitter.com/OczYqp96pi