Robbanás történt egy tambovi lőporgyárban, halottak

Négy ember életét vesztette, 12 pedig megsérült, miután tűz keletkezett és robbanás történt egy lőporgyárban a közép-oroszországi Tambov megye Kotovszk városban - közölték kedden a helyi hatóságok.



A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a tüzet eloltották.



Makszim Jegorov, a tambovi régió kormányzója Telegram-csatornáján közölte, hogy a balesetet emberi mulasztás okozta, és nem terrorcselekmény történt. A tisztségviselő szerint az üzem dolgozóit és a környező településeket nem fenyegeti veszély. A termelés nem állt le, rendes ütemben folytatódik.

