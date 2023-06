Terror

Baltával támadt rá kínai éttermek vendégeire egy férfi Új-Zélandon

Baltával támadt rá több kínai étterem vendégeire egy fiatal férfi az új-zélandi Aucklandben, négy ember megsebesült - közölték a helyi hatóságok kedden.



A sebesülteket azonnal kórházba vitték. Egyiküket már haza is engedték, a másik hármat viszont stabil állapotban, de súlyos sebesülésekkel ápolják - mondták az illetékes kórházak szóvivői.



Az új-zélandi sajtó rendőrségi közlésekre hivatkozó beszámolója szerint a férfi hétfő este baltával a kezében rontott be Auckland északi részén három kínai étterembe, amelyek egymás szomszédságában fekszenek. Szemtanúk beszámolója szerint több vendégre rátámadt, mire a megriadt vendégközönség egy része az utcára menekült, mások a bajbajutottak segítségére siettek.



A 24 éves, kínai állampolgárságú ámokfutót még a helyszínen őrizetbe vették. A rendőrség közlése szerint tettének oka egyelőre nem tisztázott.



Az elkövetőt kedden bíróság elé is idézték, de zárt meghallgatást rendeltek el. Egyelőre súlyos testi sértés szándékos okozásával vádolják, ám a rendőrség hozzátette, hogy várhatóan több vádat is megfogalmaznak ellene.