Illegális bevándorlás

Frontex: csaknem 160 százalékkal emelkedett az illegális migráció szintje a Földközi-tengeren

Az év első öt hónapjában az észlelések száma több mint kétszeresére, 158 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és ez a legmagasabb szám 2017 óta - közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) pénteken.



A varsói központú uniós ügynökség jelentése szerint az év első öt hónapjában az Európai Unió külső határain mintegy 102 ezer illegális határátlépésről számoltak be az illetékes nemzeti hatóságok, ami 12 százalékos emelkedést jelent a múlt év hasonló időszakához képest.



A Földközi-tenger középső részén kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon észlelt illegális határátlépések száma 2023 első öt hónapjában 50 318-ra emelkedett, azaz megkétszereződött az előző év azonos időszakához képest. Májusban az észlelések száma ezen az útvonalon az áprilisi 14 ezret is meghaladó számokhoz képest 8026-ra mérséklődött.



A Nyugat-Balkán országain keresztül főként Magyarországra és Horvátországba vezető migrációs útvonal továbbra is második legaktívabb volt a január és május közötti időszakban. Ezen időszakban 30 717 esetben kellett intézkedniük az illetékes hatóságoknak, 25 százalékkal kevesebbszer, mint egy évvel korábban. A régióban május folyamán 7937 illegális határátlépésről számoltak be az illetékes hatóságok, míg ez az adat áprilisban 7140 volt - közölték.



A Nagy-Britanniával közös tengerszakaszon az év első öt hónapjának összesített adatai szerint 15 855-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel, ami 9 százalékos visszaesést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Ugyanitt májusban 3701 illegális átkelést jegyeztek fel, míg áprilisban 4656-ot.



Az Európai Unió keleti, Fehéroroszországgal közös határán májusig - a tavalyi azonos hónapokban feljegyzett adatokhoz képest - nyolcszázalékos csökkenést regisztráltak, 2070-en lépték át illegálisan az EU keleti határait. Amíg áprilisban mindössze 47-en próbálkoztak ezzel, addig számuk májusban 162-re emelkedett - derül ki a jelentésből.



A Földközi-tenger keleti térségében kialakult, Görögországot és Ciprust érintő migrációs útvonalon az előző év azonos öthónapos időszakában 35 százalékkal kevesebb, 10 285 ember próbált meg bejutni az EU területére. Közülük május folyamán 2089-en, amíg áprilisban 1473-an.

Az uniós ügynökség az illegális migrációs számok csökkenéséről számolt be a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalat érintően is. Ebben a térségben az év első öt hónapjában 3977 jogtalan határátlépést jeleztek, ami 9 százalékkal marad el a tavalyitól. Ugyanitt májusban 633 illegális határátlépést észletek, amíg áprilisban 830-at. A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken 4329 illegális migráns szállt partra az év elején, 47 százalékkal kevesebb a tavalyinál. Májusban ugyanitt 914, míg áprilisban 1203-an próbálkoztak ezen a tengerszakaszon Európába jutni - közölték.



Az uniós ügynökség megjegyezte: a havi adatok csökkenése elsősorban a hosszú ideig tartó rossz időjárási viszonyokkal volt összefüggésben. A migrációs nyomás azonban továbbra is magas, az embercsempészek tevékenységének erősödésére lehet számítani az elkövetkező hónapokban is - tették hozzá.