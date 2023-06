Gyász

Meghalt Silvio Berlusconi

86 éves korában elhunyt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, írja a BBC. Berlusconi a milánói San Raffaele kórházban halt meg, ahova múlt pénteken vitték vissza. A volt kormányfőt tüdőgyulladással és leukémiával kezelték. Berlusconi állapota már egyszer, 2020-ban kritikus volt, akkor koronavírus miatt feküdt kórházban. 2016-ban szívműtétje volt, de küzdött már prosztatarákkal is. Berlusconi pártja, a Forza Italia jelenleg része a Giorgia Meloni által vezetett jobboldali kormánykoalíciónak, de Berlusconi nem töltött be posztot a kabinetben, csak a szenátus tagja volt.



Berlusconi a II. világháború utáni Olaszország leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt. Három alkalommal töltötte be ezt a tisztséget: 1994- 95-ben, 2001-től 2006-ig, majd 2008-tól 2011-ig.

Orbán Viktor: Elment a nagy harcos!