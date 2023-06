Elképesztő

Kolumbiai repülőbaleset: így maradtak életben a dzsungelben a gyerekek

Újabb részletek derültek ki a május 1-jén Kolumbiában, az Amazonas őserdőjében lezuhant kisrepülő szerencsétlenségéről és az utasai közül megmenekült négy gyerekről.



A négy testvért, egy 13, 9 és 4 éves, valamint egy 11 hónapos gyereket, akik az uitoto őslakos törzsből származnak, negyven nap után, pénteken találták életben a kolumbiai mentőcsapatok, és a légierő helikopterével szállították őket kórházba.



A repülőgépen heten utaztak, a feltehetően motorhiba miatt lezuhant gép roncsait, valamint a pilóta, az anya és egy vezető holttestét korábban megtalálták, de a gyerekek után még hetekig folyt a kutatás.



A négy gyerek közül kettőnek az édesapja, Manuel Ranoque vasárnap elmondta: lánya elbeszéléséből úgy tudja, édesanyjuk még négy napig élt a szerencsétlenség után. Halála előtt arra biztatta a gyerekeket, hogy túlélésük érdekében induljanak útnak - számolt be róla hétfőn a The Guardian online kiadása.



Egy rokonuk, aki szintén meglátogatta őket a bogotái katonai kórházban, ahol még két hétig ápolják őket, elmondta, hogy a gyerekek a repülő roncsai között talált maniókalisztet és az őserdő gyümölcseit ették, hogy életben maradjanak.



A testvérek a legidősebb nővérnek, Leslynek köszönhetik az életüket, aki az őserdőben gondjukat viselte, és az anyjától tanultak alapján próbálta ellátni őket. Szerencsére éppen ebben az időszakban teremnek az őserdő ehető gyümölcsei is - tette hozzá a kolumbiai családvédelmi intézet vezetője.



A családtagok tájékoztatása szerint a gyerekek jól vannak, bár megtalálásukkor ki voltak száradva és sok rovarcsípéstől szenvedtek. A kórházban pszichológusok is segítenek nekik a trauma utáni felépülésben.



A kolumbiai hadsereg 150 katonája keresőkutyákkal kutatta át a roncs környékét a gyerekeket keresve. A menőakcióban több tucat őslakos önkéntes is részt vett. Élelemcsomagokat is ledobtak a levegőből az őserdőbe, hogy ha esetleg a gyerekek rájuk akadnának, növelje életben maradásuk esélyét. Emellett nagymamájuk rögzített üzenetét is harsogták hangszórókon keresztül, hátha meghallják a gyerekek.



A testvéreket végül a repülőgép roncsaitól öt kilométerre, egy kis tisztáson találták meg. Pedro Sánchez tábornok, a mentés vezetője elmondta, hogy korábban többször jártak a környéken, alig 20-50 méterre a gyerekektől, de nem látták őket. Mint hozzátette: a kisgyerekek annyira legyengültek már, hogy csak lélegezni és néhány falat gyümölcsöt a szájukhoz emelni, vagy néhány csepp vizet inni volt erejük.



Egy rokonuk szerint a közelben ugató keresőkutyák hangja megrémíthette őket, azért nem jelezték, hol vannak. Emellett ha látták is az egyenruhás katonákat, valószínűleg féltek tőlük, mert apjukat éppen egy szakadár fegyveres csoport, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők egy lázadó egysége fenyegette meg korábban.

A kolumbiai világsztár, Shakira a Twitteren örvendezett megmenekülésüknek. "Lesly, Soleiny, Tien és Cristin szenvedése és csodálatos megmenekülése mindannyiunkat megrázott, az összetartás és a kitartás nagyszerű példájával szolgált" - írta üzenetében.