Robbanások hallatszottak, majd összeomlott a forgalmas autópálya-híd - videó

Összeomlott egy autópálya felüljárója vasárnap az Egyesült Államok keleti partvidékének egyik legforgalmasabb autópályáján, mert kigyulladt egy üzemanyag-szállító kamion.



A helyszíni beszámolók szerint az autópálya közelében robbanások voltak, mielőtt a kétszer négysávos autópálya egyik fele beomlott Philadelphia közelében. Sérülés nem történt, ugyanakkor az I-95-ös, több államot összekötő autópályát ezen a szakaszon lezárták, ezért komoly közlekedési fennakadások vannak a nagyváros térségben, a járműveknek csaknem 70 kilométeres kerülő kell tenniük.



A szövetségi közlekedési minisztérium pénzt biztosít az útvonal járhatóvá tételére. A környezetvédelmi hatóságok is intézkedtek, miután a parti őrség közlése szerint a kamionból kiömlő - mintegy 32 ezer liter - üzemanyag egy része a közeli Delaware folyóba ömlött.

