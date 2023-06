Illegális bevándorlás

Migránsok térítettek el egy török teherhajót az olasz partok közelében - videó

Az olasz különleges erőket vetették be, hogy megrohamozzanak egy magánhajót, amelyet több mint egy tucat migráns eltérített - közölte az olasz védelmi minisztérium, azt állítva, hogy a potyautasok "tőrökkel" fegyverkeztek fel.



Egy Franciaországba tartó török teherhajót, a Galata Seaways-t 15 "illegális bevándorló" foglalta el pénteken - közölte Guido Crosetto védelmi miniszter újságírókkal, "kalózoknak" is nevezve őket. Elmondta, hogy az olasz San Marco zászlóalj tengerészgyalogosait küldték közbelépni.



A túszejtők "tőrnek látszó fegyverekkel" fenyegették a hajó legénységét - tette hozzá a tisztviselő, míg a helyi média beszámolói szerint a fedélzeten tartózkodók közül túszul ejtettek néhányat.



"Négy vagy öt migráns késsel a kezében megpróbálta elfoglalni a parancsnoki hidat, elbarikádozták magukat odabent, és megpróbálták elrabolni a török tengerészeket is" - jelentette az ANSA News.



A török közlekedési minisztérium szerint a Galata Seaways legénysége péntek kora reggel észlelte az illetéktelen utasok jelenlétét.



A hajó kapitánya még a támadás előtt rádión sürgős segítségkérést tudott intézni Ankarához, amelyet a török hatóságok továbbítottak Olaszországba.



A hétórás műveletet követően, amelyhez a parti őrség és a rendőrség hajói mellett a haditengerészet két helikoptere is csatlakozott, az olasz hadsereg közölte, hogy a török hajót visszafoglalták, és a legénység 22 tagja biztonságban van. A hajó és rakománya jelenleg Nápoly partjainál van kikötve.



Az interneten olyan felvételek keringtek, amelyek állítólag az akciót mutatják, és amelyeken több kisebb hajó látható az olasz partok közelében megállított teherhajó körül.

"I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riguardo al tentativo di dirottamento di una nave turca da parte di un gruppo di migranti. Intervenuti gli uomini della Brigata San Marco. #ANSA... pic.twitter.com/A3VCLrqF8V — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 9, 2023

Az ANSA szerint a nyomozók több kést találtak a fedélzeten, amelyek feltehetően a támadók által használt fegyverek voltak, akik elbarikádozták magukat a hajó rakterében, és végül a hajó kamerarendszerének segítségével találták meg őket.



Az olasz hatóságok közölték, hogy folytatják a hajó átkutatását további potyautasok után, és megpróbálják azonosítani a pénteki patthelyzetet követően letartóztatott 15 migránst. A jelentések szerint 13 férfi és 2 nő van köztük.



A Földközi-tengeren átkelő illegális migránsok száma az elmúlt hónapokban rekordmagasságba szökött, az EU határvédelmi ügynöksége 2023 első négy hónapjában közel 300 százalékos növekedésről számolt be. A római hatóságok áprilisban hat hónapos szükségállapotot hirdettek a migrációs hullám miatt, és bejelentették, hogy új befogadó létesítmények építését tervezik a közelmúltbeli hullámzás kezelésére.

Kaçakların alınması için Napoli'ye yönlendirilen Galata Seaways gemisine İtalyan güvenlik güçleri müdahale etmiş, mürettebatın güvenliği sağlanmıştır.

Arama faaliyetleri devam ederken süreç Bakanımız Sn. @A_Uraloglu'nun koordinasyonunda AAKKM tarafından takip edilmektedir. pic.twitter.com/lEEwJDEf7M — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) June 9, 2023