USA

Újabb vádemelés Donald Trump ellen

Vádat emeltek Donald Trump volt amerikai elnök ellen, amiért minősített iratokat tárolt otthonában. Ezt maga a politikus jelentette be csütörtökön. A volt elnök közlését megerősítette ügyvédje, Alina Habba a Fox News esti műsorában.



Trump közösségi médiaoldalán, a Truth Social felületén közölte, a kormányzat értesítette ügyvédeit, hogy megtörtént a vádemelés. Tudatta: június 13-ára idézték be Miami szövetségi bíróságára.



"Ártatlan ember vagyok" - írta a politikus, aki nehezményezte, hogy ellene vádat emelnek, miközben Joe Biden elnök korábbi irodáiban és ingatlanjaiban 1850 doboznyi iratot találtak a hatóságok.



Joe Bident csütörtökön egy sajtótájékoztatón megkérdezték a Donald Trump ellen zajló vizsgálatról, és arról, mennyire garantált az igazságügyi minisztérium függetlensége.



Az elnök kijelentette: a garancia az, hogy ő egyszer sem mondta meg a minisztériumban dolgozóknak, hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek.



Donald Trump ellen április elején már vádat emeltek New Yorkban egy másik ügyben hallgatási pénzek kifizetése és üzleti adatok meghamisítása gyanújával.