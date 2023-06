Franciaország

Ügyész: nincs terrorista indítéka az annecyi késes támadásnak

Semmilyen nyilvánvaló terrorista indítékot nem állapított meg eddig a nyomozás a csütörtök reggel a kelet-franciaországi Annecy városában elkövetett késes támadással kapcsolatban, amelyben hat ember, köztük négy kisgyerek súlyosan megsérült - közölte Line Bonnet-Mathis, Annecy ügyésze a támadás helyszínén Élisabeth Borne miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



"Jelenleg semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy terrorista indítékról lenne szó" - mondta a vádhatóság képviselője, aki emberölési kísérlet miatt rendelt el nyomozást az ügyben, amelyet a bűnügyi rendőrség folytat le.



Az ügyésznő megerősítette, hogy a támadásban hatan sérültek meg, négy kiskorú és két felnőtt.



"Mind a négy gyerek életveszélyes állapotban van" - hangsúlyozta. A megtámadott gyerekek között van egy brit és egy holland állampolgár. A legfiatalabb sérült gyerek 22 hónapos, a legidősebb hároméves, a helyi és a közeli Genf (Svájc) kórházaiban ápolják őket.



"A támadás egy játszótéren történt, amely egy parkban található az Annecy-tó partján" - tette hozzá Line Bonnet-Mathis. Elmondta, hogy egy felnőtt könnyebben sérült meg a késelésben, míg egy másik felnőttet először megszúrt a támadó, majd a rendőrségi beavatkozás során egy lövéstől is megsérült, ezért vizsgálat indult annak megállapítására, hogy a rendőrök milyen körülmények között használták a fegyverüket.



Élisabeth Borne kormányfő megerősítette, hogy az elkövető nem szerepelt a titkosszolgálatok nyilvántartásában, legálisan tartózkodott Franciaországban és nem állt korábban pszichiátriai kezelés alatt.



Az elkövető szíriai állampolgár, menekültstátusszal rendelkezik, tíz éve élt Svédországban, és menedékkérelmet nyújtott be Franciaországban is" - mondta a miniszterelnök.



A támadásról készült mobiltelefonos felvétel szerint a magát kereszténynek valló szír állampolgárságú elkövető a késelés közben annyit mondott kétszer angolul: "Jézus Krisztus nevében".



A 31 éves Abdalmasih H. 2023. április 26-án kapott menekültstátuszt Svédországban, ahol tíz éve élt. Nős, a felesége svéd, közös kislányuk hároméves. A pár nyolc hónappal ezelőtt különvált, a férfi ezután legálisan, egyedül érkezett Franciaországba, ahol 2022 novemberében egy második menedékkérelmet is beadott a francia hatóságoknak, de elutasították, miután időközben Svédországban megkapta a menekültstátuszt - közölték rendőrségi források. Az elkövetőnek nem volt állandó lakcíme Franciaországban.



A támadó saját állítása szerint a szíriai keresztény közösséghez tartozik. A támadáskor keresztet viselt, és egy keresztény imakönyv volt a kezében, amikor letartóztatták. Motozáskor egy Szűz Mária- és egy Jézus Krisztus -képet, valamint egy keresztet találtak nála. Egyetlen fegyvere volt, a kés, amelyet a támadáshoz használt.

A keleti keresztények Ouvre d'Orient nevű francia egyesülete a Twitteren elítélte a támadást. A szervezet "azt szeretné, ha ez a gyalázatos cselekedet nem vetülne rá minden Franciaországban élő menekültre".



Az elkövető felesége az AFP hírügynökségnek elmondta: férje azért hagyta ott Svédországot, mert nem kapta meg az állampolgárságot. Utoljára négy hónappal ezelőtt beszéltek egymással telefonon, az asszony szerint a férfi akkor egy templomban lakott Franciaországban, és elsősorban az Egyesült Államokban élő családjával tartotta a kapcsolatot.



"Nem tudom, mi történt vele, amit hallok, az borzalmas. De nem voltam vele állandó kapcsolatban, nem tudom, hol él, sem azt, milyen pszichikai állapotban van" - mondta a hírügynökségnek a neve elhallgatását kérő svéd nő, aki szerint érthetetlen, ami történt, miután a férje "nagyon kedves" ember.



"Törökországban találkoztunk, szerelmesek lettünk, és Svédországban kezdünk közös életet. Két év után összeházasodtunk, de nem sikerült megkapnia a svéd állampolgárságot, és úgy döntött, elmegy innen. Azért váltunk el, mert én nem akartam elmenni Svédországból" - mondta a nő.



Az elkövető 2013 óta a svédországi Trollhättan településen élt, amely a szíriai polgárháború 2011-es kitörését követően jelentős számban fogadott be Szíriából menekülő keresztényeket.



A BFM hírtelevízióban megszólaló szemtanúk elmondták: reggel háromnegyed 10 órakor egy fekete rövidnadrágot, fehér edzőcipőt és a fején egy csomóra kötött kék kendőt viselő, üvöltözve rohanó férfira lettek figyelmesek az Annecy-tó mentén húzódó parkban, a férfi egyszer csak késsel rátámadt babakocsiban lévő gyerekekre, majd egy beavatkozó felnőttet is megsértett, végül a helyszínre érkező rendőrökre támadt, akik előállították.



"Mindenkit meg akart támadni. Elugrottam előle, és akkor egyenesen nekiment egy bácsinak és egy néninek, a bácsit megkéselte" - mondta a Dauphiné Libéré regionális napilapnak Anthony Le Tallec labdarúgó, aki a parkban futott a támadás idején.



"Irreális volt az egész. Üvöltözött, de nem nagyon lehetett érteni, hogy mit. Aztán nekiment a gyerekeknek, majd menekülni kezdett, de közben megérkeztek a rendőrök, akik megpróbálták feltartóztatni anélkül, hogy rálőttek volna. Amikor megértette, hogy csapdahelyzetbe került, egy idős emberre is rátámadt, és akkor a rendőrök lábon lőtték" - mondta egy szemtanú a BFM hírtelevízióban.



Emmanuel Macron államfő a Twitteren "gyáva támadásnak" minősítette a késelést, amelynek következtében "gyerekek és egy felnőtt élet és halál között van".



"Az országot sokkolta a hír. Gondolatainkban velük, a hozzátartozóikkal és a mentőszolgálatokkal vagyunk" - írta az elnök.