Ukrajnai háború

Ukrán kormányzó: az orosz erők tüzet nyitottak az árvíz sújtotta Herszonra

Az orosz erők ágyútűz alá vették csütörtökön az árvíz sújtotta Herszon városát - közölte Olekszandr Prokugyin, a herszoni régió kormányzója a Telegramon.



A tisztségviselő szavai szerint a megyeszékhely partmenti és központi részeit lövik az oroszok. További részleteket egyelőre nem hozott nyilvánosságra.



Szerhij Sajhet, a Herszonnal szomszédos Mikolajiv megye rendőrfőnöke arról adott hírt, hogy egy polgári személy életét vesztette az áradások következtében a régióban. Az 53 éves férfit előző nap akarták evakuálni, de nem volt hajlandó elhagyni az otthonát. Az Ukrajinszka Pravda hírportál arra emlékeztetett, hogy szerdán három ember halt meg az áradás miatt a Herszon megyei, orosz megszállás alatt levő Oleski városban.



A kahovkai vízerőmű felrobbanása következtében a Dnyeper (Dnyipro) folyó hosszú ideig nem lesz hajózható Zaporizzsja alatt - jelentette ki Jevhen Ihnatenko, az ukrán hajózási igazgatóság vezetője. "Az Oroszországi Föderáció terrorcselekménye katasztrofális következményekkel jár majd a térség egészére, különösen a hajózásra. A területek elárasztása miatt a régióban található kikötők és terminálok infrastruktúrája megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott, sok hajó elsüllyedt - fejtette ki. Ihnatenko közlése szerint a kahovkai volt a Dnyeper utolsó zsilipje, ahonnan az összes hajó a nyílt tenger felé vehette az irányt. "Valójában az ukrán export kapuit elzárták előttünk" - mondta.



"A kahovkai tározó vízszintje óránként 10 centiméterrel csökken. Ha a zaporizzsjai zsilip folyásirányában a vízszint a megengedett szint alá esik, nem lesz behajózható" - jelentette ki, hozzátéve, hogy most még a kahovkai tározóban rekedt polgári hajókat Zaporizzsjébe telepítik át, hogy ne maradjanak zátonyon. "Az adminisztráció már második napja aktívan együttműködik azokkal a hajótulajdonosokkal, akiknek hajói jelenleg a kahovkai tározó vízterületén vannak. Ez körülbelül ötven hajó. A mi feladatunk, hogy biztosítsuk a hajók akadálytalan áttelepítését a zaporizzsjai zsilipen keresztül - közölte Ihnatenko.



A kahovkai vízerőművet üzemeltető Ukrhidroenergo állami vállalat közleményében arról tájékoztatott, hogy az elmúlt nap folyamán csaknem egy méterrel csökkent a vízszint a kahovkai tározóban.

A Herszon megyei kormányzó arról számolt be, hogy csütörtök reggel az árvíz átlagos szintje 5,61 méter volt. A régió 600 négyzetkilométere volt víz alatt, ennek 32 százaléka a Dnyeper folyó ukrán ellenőrzés alatti jobb partján, 68 százaléka pedig az orosz megszállás alatt lévő bal partján. Hozzátette, hogy Herszon megyében az emberek fáradtak, de most már minden szükségessel el tudják látják őket, az evakuálás folytatódik, de sok lakos nem hajlandó elhagyni a régiót. Olekszandr Szenkevics, Mikolajiv polgármestere arról számolt be, hogy reggelre a megyeszékhelyű város árterületén 97 centiméterrel emelkedett a víz.



Az Ukrajinszka Pravda helyi kormányzók által készített összefoglalójában arról számolt be, hogy az elmúlt nap során három civil vesztette életét, és nyolc sérült meg az ország különböző régióit ért orosz támadások következtében. Egy 39 éves, humanitárius misszió tagjaként Ukrajnába érkezett amerikai állampolgárságú férfi aknára lépett, és meghalt Harkiv megyében.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mintegy 730-cal 212 760 főre nőtt. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett 18 harckocsit, 28 tüzérségi rendszert és 15 drónt.