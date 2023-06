Bűnügy

Babakocsiban ülő kisgyerekeket késeltek meg Franciaországban

Egy késes támadó megsebesített a legfrissebb adatok szerint hat embert, köztük négy kisgyereket csütörtök reggel a kelet-franciaországi Annecy városában egy parkban - közölték az AFP hírügynökséggel francia hatóságok.



A rendőrség elfogta a férfit, egy menekültstátusszal rendelkező szíriai állampolgárt.



A 31 éves Abdalmasih H. 2023. április 26-án kapott menekültstátuszt Svédországban, ahol tíz éve élt. Nős, a felesége svéd, közös kislányuk hároméves. A pár nyolc hónappal ezelőtt különvált, a férfi ezután legálisan, egyedül érkezett Franciaországba, ahol 2022 novemberében egy második menedékkérelmet is beadott a francia hatóságoknak, de elutasították, miután időközben Svédországban megkapta a menekültstátuszt - közölték rendőrségi források.



A támadó saját állítása szerint a szíriai keresztény közösséghez tartozik. A támadáskor keresztet viselt, és egy keresztény imakönyv volt a kezében, amikor letartóztatták. Nem volt korábban dolga a rendőrséggel, nem szerepel a titkosszolgálati nyilvántartásokban.



A megtámadott gyerekek három év alattiak.



A BFM hírtelevízióban megszólaló szemtanúk elmondták: reggel háromnegyed 10 órakor egy üvöltözve rohanó férfira lettek figyelmesek az Annecy-tó mentén húzódó parkban, aki egyszer csak késsel rátámadt babakocsiban lévő gyerekekre, majd egy beavatkozó felnőttet is megsértett, végül a helyszínre érkező rendőrökre támadt, akik előállították. A támadás közben a késelő nem mondott semmit.



"Mindenkit meg akart támadni. Elugrottam előle, és akkor egyenesen nekiment egy bácsinak és egy néninek, a bácsit megkéselte" - mondta a Dauphiné Libéré regionális napilapnak Anthony Le Tallec labdarúgó, aki a parkban futott a támadás idején.



"Irreális volt az egész. Üvöltözött, de nem nagyon lehetett érteni, hogy mit. Aztán nekiment a gyerekeknek, majd menekülni kezdett, de közben megérkeztek a rendőrök, akik megpróbálták feltartóztatni anélkül, hogy rálőttek volna. Amikor megértette, hogy csapdahelyzetbe került, egy idős emberre is rátámadt, és akkor a rendőrök lábon lőtték" - mondta egy szemtanú a BFM hírtelevízióban.



A sérültek közül két gyerek és egy felnőtt állapota életveszélyes - közölték az AFP-vel rendőrségi források. Valamennyi sérültet Annecy kórházában ápolják.



Bár a terrorelhárítási ügyészség is vizsgálja a történteket, egyelőre nem nyilvánította terrorcselekménynek a támadást, a bűnügyi rendőrség végzi a nyomozást. A késelőnek nincsenek pszichológiai problémái, így kihallgatható - közölte a rendőrség.



Emmanuel Macron államfő a Twitteren "gyáva támadásnak" minősítette a késelést, amelynek következtében "gyerekek és egy felnőtt élet és halál között van".

"Az országot sokkolta a hír. Gondolatainkban velük, a hozzátartozóikkal és a mentőszolgálatokkal vagyunk" - írta az elnök.



A nemzetgyűlésben a kormány jelenlévő tagja és a képviselők és egyperces csenddel adóztak a támadás sérültjei előtt. Yaël Braun-Pivet, az alsóház elnöke arra a kérte a jelenlévőket, hogy az egyperces csenddel gondoljanak "a súlyos támadás áldozataira és a hozzátartozóikra".



Élisabeth Borne miniszterelnök és Gérald Darmanin belügyminiszter jelezte, hogy délután a támadás helyszínére látogat.

Ügyész: nincs terrorista indítéka a támadásnak

Semmilyen nyilvánvaló terrorista indítékot nem állapított meg eddig a nyomozás a csütörtök reggel a kelet-franciaországi Annecy városában elkövetett késes támadással kapcsolatban, amelyben hat ember, köztük négy kisgyerek súlyosan megsérült - közölte Line Bonnet-Mathis, Annecy ügyésze a támadás helyszínén Élisabeth Borne miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



"Jelenleg semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy terrorista indítékról lenne szó" - mondta a vádhatóság képviselője, aki emberölési kísérlet miatt rendelt el nyomozást az ügyben, amelyet a bűnügyi rendőrség folytat le.



A támadásról készült mobiltelefonos felvétel szerint a magát kereszténynek valló szír állampolgárságú elkövető a késelés közben annyit mondott: "Jézus Krisztus nevében".