Ukrajnai háború

Putyin: Kijev nyugati ösztönzésre élezi a konfliktust

Kijev a Nyugat ösztönzésére tovább élezi a helyzetet, háborús bűncselekményeket és terrorista módszereket alkalmaz, amire a kahovkai vízerőmű elleni támadás is példa - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök török hivatali partnerével, Recep Tayyip Erdogannal szerdán folytatott telefonbeszélgetése során.



A Kreml sajtószolgálatának közleménye szerint Putyin felhívta Erdogan figyelmét arra, hogy az incidens nagyszabású környezeti és humanitárius katasztrófához vezetett.



A török elnöki hivatal közlése szerint Erdogan egy nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását javasolta Putyinnak a kahovkai vízerőmű elpusztításának kivizsgálására, orosz és ukrán szakemberek bevonásával. Ankarai tájékoztatás szerint a török elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek is ugyanezt indítványozta.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő terrorcselekménynek minősítette a kahovkai vízerőmű megsemmisítését, és azt hangoztatta, hogy az amerikai hatóságoknak kötelességük lenne tisztázniuk, tudatában vannak-e annak, hogy az amerikai fegyvereket mire használják Ukrajnában.



Emlékeztetett Andrij Kovalcsuk ukrán tábornok tavaly decemberi, a The Washington Postnak adott interjújára, amely szerint az ukrán fegyveres erők próbacsapást hajtottak végre amerikai HIMARS sorozatvetővel a gát egyik zsilipjére, hogy "rést üssenek rajta, és megnézzék, hogy mennyire emelkedik meg a víz a Dnyeperben".



Zaharova felszólította az ENSZ titkárságát, hogy számoljon be róla, mit tett azt követően, hogy Vaszilij Nyebenzja orosz nagykövet levélben figyelmeztette António Guterrest, a világszervezet főtitkárát a kahovkai létesítményt ukrán részről érő fenyegetésre.



Vlagyimir Szaldo, Herszon megye orosz ellenőrzés alá került részének megbízott kormányzója Telegram-csatornáján közölte, hogy a kahovkai vízerőmű zsiliprendszerének megrongálódása következtében 36 települést öntött el az ár, ahonnan mintegy 1500 embert evakuáltak, emellett 48 ideiglenes szállást alakítottak ki 2700 ember befogadására.



Szerdán az egész régióban rendkívüli állapotot vezettek be. Szaldónak hét eltűnt lakosról volt tudomása.



A Dnyeper szintje szerdán Nova Kahovkánál több mint 30 centiméterrel csökkent, Oleskinél viszont tetőzött.