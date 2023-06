Illegális bevándorlás

Nemzetközi embercsempész-hálózatra csaptak le Romániában, Szerbiában és Németországban

Török és iraki migránsokat Románián keresztül illegálisan Nyugat-Európába szállító embercsempész-hálózatra csaptak le szerdán a hatóságok Romániában, Szerbiában és Németországban - közölte a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



A török és szíriai állampolgárok által tavaly szervezett, Németországból, Szerbiából és Törökországból irányított bűnszövetkezet romániai tagjainak feladata az volt, hogy Temesváron és Aradon bérelt szállásokon elbújtassák a bolgár vagy szerb határon keresztül illegálisan hozzájuk irányított migránsokat, valamint megszervezzék átszöktetésüket a román-magyar határon.



Erre a célra hivatásos gépkocsivezetőket szerveztek be, akik a határátkelésnél a rakomány közé bújtatták a bevándorlókat, vagy a zöld határon keresztül indították útnak a migránsokat Magyarország felé.



A vádhatóság közleménye szerint a nyomozók mintegy 300, a bűnszövetkezet által csempészett illegális bevándorlót azonosítottak, akikkel 4 és 10 ezer euró közötti összeget fizettettek az embercsempészek Németországba juttatásukért, annak függvényében, hogy mekkora útszakaszról volt szó. A romániai bandatagok ugyanis állítólag az országba legálisan érkezett távol-keleti vendégmunkások köréből is verbuváltak migránsokat, akik hajlandók voltak 4-5000 eurót fizetni azért, hogy illegálisan Németországba juttassák őket.



Szerdán 11 romániai gyanúsítottnál - Arad, Temes és Arges megyei helyszíneken - tartottak házkutatást. Az EUROJUST és EUROPOL által összehangolt műveletnél az ügyet román kollégáikkal közösen felderítő német és szerb nyomozók is jelen voltak. Hasonló módon a román rendőrség szervezett bűnözés elleni igazgatósága embercsempészetre szakosodott munkacsoportjának egyik nyomozója is jelen volt a bűnszövetkezet németországi gyanúsítottjainál szerdán végrehajtott házkutatásnál Potsdamban - közölte a DIICOT.