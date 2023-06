Oktatás

Megkezdődött Kína történelmének legnagyobb központi felvételi vizsgaidőszaka

Csaknem 13 millió fiatal vesz részt Kínában a szerdán kezdődött központi felvételi vizsgákon. Ez az ország történetének eddigi legnagyobb felvételi megmérettetése - közölte az oktatási tárca.



A minisztérium tájékoztatása szerint idén a tavalyinál 980 ezerrel több diák tesz vizsgát a "gaokao" (felső vizsga) néven ismert központi felvételin, amelyet 1952-ben vezettek be, és azóta folyamatosan törekszenek a megreformálására. A regisztráltak pontos száma 12,91 millió.



A mostani reformok egy része arról szól, hogy a diákok több mint tucatnyi tantárgykombináció közül választhatnak a bölcsészettudományi és természettudományos tárgyak helyett, elősegítve, hogy a tényleges érdeklődési körükben kiemelkedhessenek - számolt be a CGTN kínai állami tartalomszolgáltató.



A minisztérium szerint a reform kidolgozóinak szándéka a hallgatók átfogó értékelésének megvalósítása volt, személyre szabott és átfogó minősítést nyújtva minden tanuló számára.



A hivatalos statisztikai adatok szerint 2022-ben az egyetemekre és főiskolákra jelentkezőknek mintegy 85 százaléka tett sikeres vizsgát. Továbbra is népszerűek a mérnöki tudományokhoz kapcsolódó szakok, míg a menedzsmenttel kapcsolatosak fokozatosan vesztenek a vonzerejükből. Az elmúlt években az orvosi szakterületek népszerűsége is folyamatosan nő.



A gaokaót Kína-szerte a fiatalok jövője szempontjából a legmeghatározóbb megmérettetésének tartják. A felvételit megelőző hetekben, hónapokban a hatóságok jobban szűrik az interneten a kapcsolódó bejegyzéseket, a vizsgák helyén pedig szigorúak az ellenőrzések.



Mivel több éven át számos csalási kísérletre derült fény, a csalókat és az őket segítőket 3-tól 7 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.