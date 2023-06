Közlekedés

Dróntaxikat teszteltek Izraelben

Dróntaxikat teszteltek Izraelben, egyelőre utasok nélkül - jelentette kedden a Times of Israel című napilap online kiadása.



A tesztrepüléseken olyan drónokkal kísérleteztek, amelyek utasok és viszonylag nehéz teher szállítására is alkalmasak, ember azonban egyelőre nem tartózkodhatott rajtuk.



A tesztrepülések egy nagyszabású projekt részei, amelynek célja egy nemzeti drónhálózat létrehozása, és a légtér alkalmassá tétele arra, hogy ezek a járművek is használhassák a földfelszíni utas- és áruforgalom tehermentesítésére.



Miri Regev, a szállítási tárca minisztere szerint méretét és összetettségét tekintve ez az első ilyen kezdeményezés a világon. A teljes kivitelezésnek része a jogi és az infrastrukturális környezet megalkotása - tette hozzá.



A kipróbált gépek között van például az izraeli gyártású AIR ONE, amely kétüléses, és legfeljebb 160 kilométeres távolságra képes maximum 220 kilogrammos terhet szállítani. A könnyebb parkolás érdekében szárnyai összecsukhatók.



A próbarepülések másik résztvevője egy kínai gyártású modell, az EH206-S volt. Ez ugyancsak két személy szállítására alkalmas, és 220 kilogramm teherbírású, viszont csak 30 kilométeres táv megtételére képes.



A következő két évben a drónokat alkalmazó izraeli vállalatok havi rendszereséggel, egy héten át az ország egész területét érintően végeznek majd tesztrepüléseket.



Az izraeli légtér a világ egyik legjobban ellenőrzött légtere, és méretéhez képest az egyik legforgalmasabb is. Az ország közútjain a közlekedést rendszeresen súlyos dugók nehezítik.

