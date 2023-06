Terroristaállamnak nevezte Oroszországot a Nemzetközi Bíróságon Ukrajna

Ukrajna terroristaállamnak nevezte Oroszországot az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bírósága (ICJ) meghallgatásán a Nova Kahovka-i víztározó gátja elleni robbantásos támadás miatt - tájékoztatott a L'essentiel című francia nyelvű luxembourgi hírportál kedden.



A Nemzetközi Bíróság négynapos meghallgatást kezdett kedden azon ukrán-orosz ügyben, amelyet Kijev a kelet-ukrajnai szakadárok orosz támogatása és a megszállt Krím ukrán lakóival való rossz bánásmód miatt indított.



A beszámoló szerint a meghallgatás nyitóbeszédében Anton Korinevics, az ukrán külügyminisztérium nemzetközi jogi osztályának igazgatója, az ukrán fegyveres erők jelentésére hivatkozva emlékeztetett: az orosz erők kedd hajnalban felrobbantották a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló Nova Kahovka víztározójának gátját a Dnyeper folyón.



A kahovkai vízerőmű elleni támadás miatt civileket kell evakuálni a térségből, és súlyos ökológiai kár fenyeget - hívta fel a figyelmet.



"Oroszország tettei egy terroristaállam, egy agresszor tettei" - fogalmazott a diplomata, majd hozzátette: Oroszország nem tudja legyőzni Ukrajnát a csatatéren, ezért a polgári infrastruktúrát veszi célba, hogy megpróbálja behódoltani az országot.



Korinevics továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy a gátrobbantás veszélyezteti a zaporizzsjai atomerőmű biztonságát is.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Twitter-üzenetében "felháborító tettnek" nevezte az civilek ezreinek életét veszélyeztető gátrobbantást, ami - mint írta - ismét megmutatta Oroszország háborújának brutalitását.



Charles Michel, az Európai Tanács elnökét a Twitteren közzétett üzenete szerint megdöbbentette a Nova Kahovka gátja elleni "példátlan" támadás. A polgári infrastruktúra lerombolása egyértelműen háborús bűnnek minősül, Oroszországot és segítőit pedig felelősségre kell vonni - jelentette ki.

Another dire consequence of #Russia's attack on the dam of the #Kakhovka hydroelectric station.

In Nova Kahovka, the zoo is completely flooded. All animals died, only swans and ducks could be saved. Zoo officials said it no longer exists.#Animal #AnimalAbuse #AnimalRescue pic.twitter.com/Oje1xDF21J