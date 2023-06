Háború

Miután kirobbantották a herszoni gát közepét, vízözön öntötte el a térséget

Az oroszországi Herszon régióban, a Dnyeper folyón, Herszon városától felfelé található Kakhovszkaja vízerőmű gátja jelentős károkat szenvedett kedd reggel.



A kulcsfontosságú infrastruktúra felső része "egy csapás következtében megsemmisült" - erősítette meg a RIA Novosztyinak Vlagyimir Leontyev, Novaja Kakhovka polgármestere. Míg a gát több zsilipje megsérült, és ellenőrizetlen vízáradatot szabadított el, maga a víz alatti szerkezet ellenállt a támadásnak - állította a tisztviselő.



Leontyev az incidenst súlyos "terrorcselekménynek" minősítette, és elmondta, hogy a vízszint a folyásirányban akár 2,5 méterrel is megemelkedett, de hozzátette, hogy egyelőre nem volt szükség evakuálásra. Megjegyezte, hogy a térségben a korábbi, heves esőzések okozta áradások során magasabb volt a vízszint, de hangsúlyozta, hogy a helyi tisztviselők arra összpontosítanak, hogy segítsék a polgárokat, akik felkészülnek a legrosszabb forgatókönyvre.



"A városban minden szolgáltatás működik, az összes közigazgatási alkalmazott a helyén van. Az áram, a gáz, az internet, a kommunikáció rendelkezésre áll" - folytatta a polgármester.



A hírek szerint a gátat helyi idő szerint hajnali 2 óra körül érte a csapás. Egy drónról készült videó keringett a Telegramon, amely állítólag a támadás utóhatását mutatja, és a víz a résen keresztül áramlik.

Moszkva többször is Kijevet hibáztatta a Kakhovskaya gát elleni számos támadásért, és arra figyelmeztetett, hogy a gát átszakadása civilek ezreinek halálát okozhatja. Ukrajna viszont azt állította, hogy Oroszország a gát felrobbantását tervezte egy hamis zászlós akció keretében, amelynek célja, hogy Kijevet okolják az árvízért.



A folyamatos fenyegetés volt az egyik fő oka annak, hogy tavaly ősszel evakuálták a civileket a térség egyes településeiről, és végül kivonták az orosz erőket Herszon városából a Dnyeper bal partjára.



Orosz katonai és polgári tisztviselők, köztük Vlagyimir Saldo, a hivatalban lévő herszoni kormányzó, akkoriban arra figyelmeztettek, hogy a régió számos területét, köztük Herszon városát is elöntheti a víz, ha a Kakhovskaya gátat lerombolják.



A Herszon régiót október elején hivatalosan Oroszország részévé nyilvánították, a Zaporizzsjai régióval, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokkal együtt, miután az ott élők a népszavazásokon elsöprő többséggel támogatták a lépést. Kijev és nyugati támogatói a szavazásokat "csalásnak" minősítették, és megfogadták, hogy minden szükséges eszközzel visszafoglalják a területeket.



Ukrajna fontolóra vette a gát felrobbantását, hogy megbénítsa a Herszon városát védő orosz erőket - sőt, "egy HIMARS rakétavetővel próbacsapást is végrehajtott az egyik gáton" - ismerte el a Washington Postnak adott decemberi interjújában Andrej Kovalcsuk vezérőrnagy, az ukrán Déli Operatív Parancsnokság korábbi vezetője.