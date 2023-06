Állati

Ő a világ leghosszabb nyelvű kutyája

Egy hároméves labrador-németjuhász-keverék büszkélkedhet a leghosszabb nyelvvel rendelkező kutya címével a Guinness rekordok könyvének friss bejegyzése szerint.



Az egyesült államokbeli Louisianában élő Zoey nevű kutya nyelve 12,6 centiméter hosszú. Gazdái három évvel ezelőtt fogadták örökbe, amikor öthetes kiskutya volt. A szájából kilógó hosszú nyelve már akkor nagy feltűnést keltett, és ez csak fokozódott, ahogy az állat egyre nagyobb termetű lett - emlékeztet online tudósításában a Guardian című brit lap.



Gazdáiban lassan felmerült, hogy ez akár világrekordnak is számíthat, és amikor utánanéztek, kiderült, hogy a leghosszabb kutyanyelv rekordtartója nemrég elpusztult: a dél-dakotai bernáthegyi igazán impozáns mérettel, 18,58 centiméterrel tartotta a kutyanyelvhossz világcsúcsát egészen 2021-ig. Zoey gazdái úgy döntöttek, megpályázzák a megüresedett posztot, fotókat és videókat készítettek a kutyájukról, illetve egy állatorvost is felkértek hivatalos mérés készítésére.



Tavaly novemberben be is nyújtották a szükséges dokumentumokat a Guinness mintegy 40 ezer világrekordot jegyző szervezetéhez, és - bár februárban rövid időre egy arizonai angol szetter megcsípte a címet 9,49 centiméteres nyelvhosszával - márciusban végül Zoey új rekordját hitelesítették.