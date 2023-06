Turizmus

Elhagyta a hajógyári dokkot Kína első óceánjáró üdülőhajója

Elhagyta a sanghaji hajógyári dokkot Kína első hazai építésű óceánjáró üdülőhajója kedden - számolt be az eseményről a CGTN állami tartalomszolgáltató.



Az Adora Magic City nevű óriást várhatóan 2023 végén adják használatba. A hajóépítők eddig a munka 93 százalékával végeztek, míg a belső terek kialakításában több mint 85 százalékos készültségi fokot értek el - közölte a Sanghaji Állami Hajóépítő Részvénytársaság (CSSC) helyi vállalata. A dokkban végzett tesztek után folytatódik a hajó építése, és a tervek szerint júliusban teheti meg az első próbaútját, majd augusztusban a másodikat.



A 323,6 méter hosszú és 37,2 méter széles hajó összsúlya 135 ezer tonna, befogadóképessége körülbelül 6000 ember. Terveztek bele egy luxus szállodát, mozikat és egy fedélzeti vízi parkot is.



A hajón a szárazföldihez hasonló zökkenőmentes hálózati élményt kívánják biztosítani az utasoknak, wi-fi és 5G mobilhálózat is lesz a fedélzeten. A világon ez lesz az első hazai gyártású tengerjáró üdülőhajó, amelyen teljes 5G-s lefedettség lesz.



A 20 mentőcsónakkal felszerelt tengerjáró vészhelyzet esetén képes az összes utast evakuálni. A mentőcsónakokat jelzőberendezésekkel, bőséges élelemmel és ivóvízzel látták el, három-öt napig biztosítva a fedélzeten tartózkodók megélhetését. Június 3-án megtörtént a mentőcsónak-kioldó mechanizmus tesztje is.



A tengerjáró tervezett menetrendje szerint a kiinduló állomás Sanghaj lesz, ahonnan Japánba és Dél-kelet Ázsia különböző országaiba tart majd, idővel pedig meghirdetik a tengeri selyemutat követő rövid és hosszabb kirándulásokat is - tájékoztatott Roger Csen a hajót üzemeltető CSSC Carnival ügyvezető igazgatója.



Turisztikai szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy míg 10 évvel ezelőtt Kínában gyakorlatilag nem létezett a tengerjáró hajók piaca, 2015-ben 1 millió kínai turista választotta az üdülés e formáját.



A Cruise Lines International Association, a világ legnagyobb hajós körutazásokkal foglalkozó társasága szerint a kínaiak még csak most kezdenek beleszeretni ebbe a műfajba, 2019-ben a globális utasszám 8 százalékát (2,4 millió utas) tették ki, amivel a második helyen vannak a világon az amerikaiak után.



Kína második tengerjárójának építését is megkezdte 2022 augusztusában.