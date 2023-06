Nagy-Britannia

Fiúgyermeknek adott életet Eugénia hercegnő, a brit uralkodó unokahúga

Fiúgyermeknek adott életet Eugénia hercegnő, a brit uralkodó, III. Károly király 33 esztendős unokahúga, a néhai II. Erzsébet királynő unokája. Az újszülött a 13. helyre került a brit trónutódlási sorban.



A gyermek - Eugénia második fia -, aki az Ernest George Ronnie nevet kapta, múlt kedden jött a világra, de a hercegnő csak hétfőn, az Instagramon jelentette be a kisfiú megszületését.



Eugénia hercegnő András yorki hercegnek, a tavaly szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő harmadik gyermekének, III. Károly öccsének másodszülött leánya. Édesanyja András elvált felesége, Sarah Ferguson.



Ernest George Ronnie a hétfő esti bejelentés szerint 7 font és 1 uncia, vagyis valamivel több mint 3200 gramm súllyal született.



Eugénia első gyermeke, August Philip Hawke februárban ünnepelte második születésnapját.



A hercegnő, aki angol irodalmat és történelmet tanult Newcastle egyetemén, a 11. a brit trónutódlási sorban, nővére, Beatrix hercegnő után, de valójában senki nem számol azzal, hogy valaha is ő lenne az Egyesült Királyság uralkodója. Jóllehet hercegnőként és a néhai uralkodó unokájaként jogosult a "királyi fenség" megszólításra, a királyi család hivatalos tevékenységében nem vesz részt, polgári állása van, a londoni Hauser and Wirth kortárs képzőművészeti galéria igazgatói tisztségét tölti be.



Eugénia és polgári származású férje, Jack Brooksbank 2018. október 12-én házasodott össze. Az esküvő a windsori királyi rezidencia Szent György-kápolnájában volt, II. Erzsébet királynő és két éve, életének századik évében elhunyt férje, Fülöp herceg, valamint 850 meghívott vendég jelenlétében.



Jack Brooksbank 2010-ben, egy svájci sítúrán ismerkedett meg Eugéniával, és öt éve, nicaraguai utazásuk idején kérte meg a hercegnő kezét.



A vagyonos családból származó Brooksbank divatos - a királyi család ifjabb tagjai által is látogatott - londoni klubok és szórakozóhelyek igazgatója volt, ezzel azonban később felhagyott és saját borkereskedő céget alapított. Emellett néhány évig az Oscar-díjas hollywoodi sztár, George Clooney és barátai alapította Casamigos tequilacég globális márkanagykövetekét is tevékenykedett, tavaly óta pedig az egyik Casamigos-alapító nagybefektető, Michael Meldman ingatlanforgalmazó konglomerátumának marketingvezetője.