Átszakadt a Dnyeper gátja, óriási mennyiségű víz zúdul az ukrán települések felé - videó

Hétfőről keddre virradó éjszaka Nova Kahovkánál átszakadt a Dnyeper folyó víztározója. A létesítmény jelentősen károsodott, az óriási mennyiségű víz a környéket elárasztva ömlik. Az ukrán illetékesek elrendelték a evakuációt a folyó gát alatti szakaszán - írja a 444.hu a The Guardian cikkére hivatkozva.



Az ukrán hadsereg déli parancsnoksága szerint az egész mögött Oroszország áll, amely felrobbanthatta a gátat. A megszállt Nova Kahovka orosz polgármestere viszont ezt tagadja, szerinte az ukrán tüzérségi bombázás következtében szakadt át a gát.



A folyó alsó szakaszán válságos a helyzet, a belügyminiszter főtanácsadója szerint a vízszint öt órán belül elérheti a kritikus szintet. A hatóságok már elrendelték az árvíz fenyegette települések evakuálását.

This reservoir provides the cooling water for the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. It will take some time for the reservoir to drain to a dangerous level for ZNPP, but the clock is now ticking.



And the destruction downstream will be enormous. https://t.co/3xasMGDD9y