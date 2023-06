Holtan találták

Meghalt a börtönben a 20 éven át Moszkvának kémkedő FBI-ügynök

Holtan találták hétfőn a börtönben az amerikai hatóságok Robert Hanssent, aki tárgyalásán beismerte, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökeként több mint 20 éven át kémkedett a Szovjetuniónak, majd később Oroszországnak.



A büntetés-végrehajtás nem közölte a halál okát, csak annyit tudattak, hogy megpróbálták újraéleszteni Hanssent, de nem jártak sikerrel.



Hanssent az FBI története legkártékonyabb kémjének nevezte. A 79 évesen elhunyt férfit 2002-ben életfogytiglani börtönre ítélték. Robert Hanssen 1976-ban lépett be az FBI-hoz, és 1985-ben kezdett bizalmas információkat átadni a szovjet hírszerzésnek. 2001-ben vették őrizetbe. Addig csaknem 1,5 millió dollárt vett már át megbízóitól az államtitkokért cserébe készpénz, átutalás és gyémántok formájában. Tevékenysége folyamán Hanssen az FBI több forrását leleplezte, hírszerzési módszerekbe avatta be a szovjeteket és az oroszokat és titkos dokumentumokat is átadott nekik. Az FBI éveken át próbálta azonosítani, hogy ki a kém; a letartóztatása előtti hetekben már 300 ember dolgozott a hivatalnál Hanssen megfigyelésén. Végül tetten érték; akkor vették őrizetbe, amikor titkos iratokat hagyott egy parkban megbeszélt helyen megbízóinak.



Robert Hanssen a legszigorúbban őrzött börtönök egyikében töltötte holtig tartó büntetését Colorado államban.