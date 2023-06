Hegymászás

Kijev tagadja a hírszerzési főnök halálát

Kijevi tisztviselők orosz "dezinformációs" kísérletként utasították el a közelmúltban megjelent médiajelentéseket Kirill Budanovnak, az ukrán katonai hírszerzés főigazgatóságának (GUR) vezetőjének állítólagos haláláról. Az ukrán kémfőnök mintegy egy hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt.



Budanov utoljára május 29-én, egy nappal az ukrán "döntéshozatali központok" elleni orosz rakétacsapás előtt jelent meg nyilvánosan a GUR által közzétett videón. Azóta a GUR csak június 4-én tette közzé Budanov írásbeli nyilatkozatát, de hivatalos videót nem tett közzé róla.



Vlagyimir Putyin orosz elnök május végén megerősítette, hogy a GUR székháza volt az orosz csapás egyik célpontja. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az összes "kijelölt célpontot" sikeresen eltalálták.



A csapások válaszul érkeztek egy Moszkvát célzó ukrán dróntámadásra, amelyet korábban ugyanazon a napon hajtottak végre. A támadásban több lakóépület megrongálódott, két ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A védelmi minisztérium a dróntámadást a "kijevi rezsim" által megrendezett terrortámadásnak minősítette.



Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által működtetett "dezinformáció elleni központ" szerint a Budanov állítólagos haláláról szóló összes jelentés "hamisítvány", amelynek célja, hogy "pánikot keltsenek" az ukránok között. A központ nem szolgáltatott bizonyítékot a jelentések cáfolatára, és nem tett semmilyen kijelentést Budanov hollétéről.



Májusban Budanov megfogadta, hogy "folytatja az oroszok gyilkolását bárhol a földön Ukrajna teljes győzelméig". Azt is vállalta, hogy állítólag "sok" orosz közéleti személyiség meggyilkolásáért felelős, nevek megadása nélkül.



A Kreml ezt követően azt mondta, hogy Budanov szavai csak azt bizonyítják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek igaza volt, amikor elindította az orosz katonai műveletet Ukrajnában. "Lényegében egy olyan nemzetről beszélünk, amely de facto a terrorizmus támogatója" - mondta az orosz médiának május közepén Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő, reagálva Budanov szavaira.



A RIA Novosztyi korábban arról számolt be, hogy Ukrajna vezető tábornoka, Valerij Zaluzsnij súlyos fejsérülést szenvedett egy másik orosz csapásban. A tábornok május közepe óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Kijev ezeket a jelentéseket is hamisnak bélyegezte. Zaluzsnyij Telegram-csatornáján azóta közölte, hogy két telefonbeszélgetést folytatott vezető amerikai tisztviselőkkel, de nem tett közzé újabb videókat róla.