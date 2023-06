Külföld

A török elnök szinte teljesen átalakította kormányzatát

Az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan szombat esti ankarai sajtótájékoztatóján közzétette az általa kijelölt miniszterek névsorát. A kabinet szinte teljesen átalakult, a kulcstárcák élén is változás történt.



Két olyan eddigi kabinettag van, aki minisztériuma élén folytathatja munkáját: Fahrettin Koca az egészségügyi tárca vezetőjeként, valamint Mehmet Nuri Ersoy - Törökország egyik legnagyobb turisztikai cégének, az Etsturnak az alapítója - a kulturális és idegenforgalmi minisztériumnál.



Erdogan ezúttal is egy alelnököt választott maga mellé, Cevdet Yilmaz személyében. Yilmaz 2011 és 2016 között kétszer is volt fejlesztési miniszter, a köztes időszakban pedig, 2015-ben miniszterelnök-helyettesi pozíciót töltött be.



A belügyminisztérium élén Süleyman Soylut Ali Yerlikaya váltja, aki eddig Isztambul tartományt kormányozta.



A külügyi tárca irányítását Mevlüt Cavusoglu helyett a továbbiakban Hakan Fidan látja el. Fidan egy rövid megszakítástól eltekintve 2010 óta vezette a török Nemzeti Hírszerzési Szervezetet (MIT).



A legfontosabb gazdasági tárcát, a kincstári és pénzügyi tárcát a külföldi befektetők egyik bizalmasa, Mehmet Simsek kapta meg. Simsek korábban többször szolgált már pénzügyminiszterként, majd 2015-tól és 2018-ig miniszterelnök-helyettesként is.



A védelmi tárcáért Yasar Güler eddigi vezérkari főnök felel majd Hulusi Akar helyett, aki pont Güler előtt volt maga is a haderő feje.



Az első kabinetülésre kedden kerül sor.



A török államfőválasztás május 28-i második fordulóját, és így magát az elnökválasztást Erdogan a szavazatok 52,18 százalékával nyerte meg. Szombat délután tette le az államfői esküt a parlamentben, és ezzel megkezdődött harmadik elnöki ciklusa.



Szombaton később az államfői palotában egy ünnepélyes szertartás keretében látott hozzá elnöki feladataihoz. A nagyszabású ceremónián mások mellett 78 ország közjogi méltóságai is részt vettek, köztük 21 államfő, valamint 13 kormányfő.



Erdogan 2014 óta Törökország államfője. Korábban - 2003 és 2014 között - az ország miniszterelnöke volt.



A köztársasági elnök felhatalmazása öt évre szól.