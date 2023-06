Bűnügy

Emberi maradványokkal teli zsákok tucatjaira bukkantak a mexikói hatóságok

Emberi maradványokkal teli zsákok tucatjaira bukkantak a mexikói hatóságok - számolt be róla Jalisco nyugat-mexikói szövetségi állam ügyészi hivatala helyi idő szerint csütörtökön késő este.



A zsákokat a héten találták meg Guadalajara külvárosában, egy erdei kilátó alatt egy szurdokban - közölte az államügyészség. A tűzoltók és a polgári védelem helikopterrel dolgozik a maradványok kiemelésén, és a tervek szerint a következő napokban folytatják a munkát.



Az állami ügyészség közölte, azután vizsgálta meg a helyszínt, hogy bejelentést kapott arról, hogy a szakadékban emberi testrészek lehetnek. A hatóságok nyolc fiatalembert kerestek, akiknek eltűnését a múlt héten jelentették, de egyelőre nem tudni, hogy az eltűntek maradványai is a megtaláltak között vannak-e.



A tájékoztatás szerint ugyanakkor a nyolc eltűnt fiatal családjával közölték, hogy zsákokban talált emberi maradványok között olyanok is vannak, amelyekről előzetesen úgy tűnt, megfelelnek az eltűnt fiatalok némelyike jellemzőinek. A szurdokban talált maradványok azonosítását elkezdték.



Mexikóban több mint 110 ezer embert tartanak nyilván eltűntként, és a szövetségi kormány adatai szerint Jalisco államban a legmagasabb a számuk, 15 ezer. Emellett több ezer azonosítatlan maradvány van a hullaházakban és a temetőkben.