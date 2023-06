Bűnügy

"Fehérgalléros börtön" épül Salvadorban

"Fehérgalléros börtön" építésére tett ígéretet helyi idő szerint csütörtökön a salvadori elnök, a tervek szerint a létesítményben a korrupció miatt elítélteket tartanák fogva.



"Az állam minden erejével harcolt a bűnbandák ellen, így a korrupció ellen is totális harcot indítunk. Börtönt építettünk a terroristáknak, így börtönt fogunk a korruptaknak is" - szögezte le Nayib Bukele beiktatásának ötödik évfordulóján elmondott beszédében.



Az államfő hozzátette: felveszik a küzdelmet "a fehérnyakkendős bűnözők ellen, de csakis a törvény adta kereteken belül".



Beszéde további részében Bukele bejelentette, költségvetési okok miatt az eddigi 262 megyéből 44 körzetet csinálnak, jóllehet a döntést még jóvá kell hagynia a törvényhozásnak.



Elmondta azt is, hogy az ország egyik korábbi elnöke, a Salvador államfői tisztségét 1989-től 1994-ig betöltő Alfredo Cristiani rezidenciáját átkutatták a hatóságok.



Cristianit több mint egy éve tartóztatták le azzal a váddal, hogy a nyolcvanas években dúló polgárháborúban segített eltusolni öt spanyol és egy salvadori jezsuita szerzetes, valamint két segítőjük meggyilkolásának ügyét.



A latin-amerikai országban a héten emellett távollétében 14 év börtönbüntetésre ítélték a bűnözői csoportokkal való kapcsolattartással és hivatali kötelességei megszegésével vádolt Mauricio Funes volt elnököt, egykori védelmi miniszterét, David Munguía Payést pedig 18 év szabadságvesztéssel sújtották.



Bukele tavaly márciusban hirdetett "háborút" a bandák ellen a rendkívül rossz közbiztonságáról hírhedt közép-amerikai országban. A kormány továbbá a korábbi kilencről negyvenöt év szabadságvesztésre szigorította a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények büntetési tételét, a bandák nyilatkozatait közlő újságírókat pedig tizenöt évig terjedő börtön fenyegeti.



Emberi jogi szervezetek többször bírálták a hatóságok fellépését, valamint a börtönök túlzsúfoltságát is, a San Salvador-i kormány azonban január elején bejelentette, hogy az országban a szigorú intézkedések nyomán tavaly 56,8 százalékkal esett vissza a gyilkosságok száma.



Bukele elnöki mandátuma jövőre lejár, és jóllehet az ország örvényei szerint nem indulhat újra, egy nemrég közzétett felmérés szerint a lakosság 70 százaléka őt látná szívesen újra az államfői székben.