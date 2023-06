Csehország

A cseh parlament megszavazta, hogy a tanárok fizetése az átlagbérek legalább 130 százalékára emelkedjen

A jogszabály életbe lépéséhez most már csak az államfő aláírása szükséges, ami ebben az esetben csak formalitás. 2023.06.01 19:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az országos bruttó átlagbérek legalább 130 százalékára emelkedik jövő januártól a pedagógusok havi fizetése Csehországban. A vonatkozó törvények módosításait a képviselőház korábbi igenje után csütörtökön a felsőház, a szenátus is elfogadta. A jogszabály életbe lépéséhez most már csak az államfő aláírása szükséges, ami ebben az esetben csak formalitás.



A 81 tagú felsőházban a kormánykoalíció javaslatát a jelen lévő 62 szenátorból 40 támogatta.



A pedagógusok fizetéséhez szükséges összeget az államnak kell biztosítania. A törvénymódosításokat a parlament két háza annak ellenére is megszavazta, hogy a költségvetésben még nem határozták meg pontosan a szükséges források helyét.



Mikulás Bek oktatásügyi miniszter a parlamenti vitában elmondta, hogy a részleteket az oktatásügyi szakszervezetekkel együtt fogják kidolgozni. Jirí Ruzicka, a szenátus iskolaügyi bizottságának elnöke pedig arról tájékoztatott, hogy jelenleg a cseh költségvetés 3,9 százalékát fordítják az oktatásügyre, amit kevésnek tart. Az OECD tagországaiban ez az arány 4,9 százalék - mutatott rá a szenátor.



Az általános- és középiskolai tanári fizetések tavalyi havi átlaga 48 204 korona (795 366 forint) volt, ami az országos átlagbérek 113 százaléka. A tavalyi országos átlagbér 45 259 korona (746 773 forint) volt. Az egyetemi és főiskolai tanárok bérezése más szabályok szerint történik.