Társadalom

A Forbes magazin szerint Renáta Kellnerová a legbefolyásosabb cseh nő

Renáta Kellnerová, a 2021-ben tragikusan elhunyt leggazdagabb cseh állampolgár, Petr Kellner özvegye a legbefolyásosabb nő Csehországban - írja honlapján az amerikai Forbes magazin cseh kiadása.



A multimilliárdos Renáta Kellnerová a tavalyi harmadik helyről került az első helyre. Kellnerová most már hivatalosan is férje hagyatékának kezelője, ami megerősítette pozícióját. A Forbes üzleti tevékenysége mellett Kellnerová emberbaráti és mecénási tevékenységét is kiemelte.



A Kellnerová vezette The Kellner Family Foundation alapítvány például a közelmúltban 500 millió koronát adományozott a prágai Motol kórháznak egy korszerű onkológiai központ kiépítésére. Petr Kellner helikopterbalesetben halt meg 2021 március végén az Egyesült Államokban.



A tavalyi listát vezető Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke az idén a második helyen végzett. A majdnem egy évtizede Brüsszelben az Európai Bizottságban dolgozó Vera Jourová már hosszú ideje a legbefolyásosabb cseh nők közé tartozik.



A harmadik helyen váratlanul Markéta Pekarová Adamová, a parlamenti alsóház, a Képviselőház és a jobboldali TOP 09 párt elnöke végzett. A fiatal politikus ezúttal első ízben van jelen a tíz legbefolyásosabb cseh nő között. Tavaly a 15. helyen végzett.



Lenka Bradácová prágai főügyész, aki korábban hat éven át volt a legbefolyásosabb cseh nő, az idén a negyedik helyen végzett.



A 11. helyet Jana Cernochová cseh védelmi miniszter foglalja el, míg a 24. pozíción Eva Pavlová, a jelenlegi cseh államfő felesége található. A tekintélyes amerikai magazin az idén tizenkettedik alkalommal állította össze a legbefolyásosabb cseh nők listáját. Az első évben, 2012-ben, Madeleine Albright cseh származású amerikai külügyminiszter végzett az első helyen.



A Forbes az idén mintegy 300 cseh nő tevékenységét kísérte figyelemmel egy éven keresztül. Ebből először 195 fős lista állt össze, majd ebből válogatták ki a legbefolyásosabb cseh nőket. A listán többnyire fontos politikai vagy üzleti-kereskedelmi tisztségeket betöltő személyek, menedzserek és cégtulajdonosok vannak, de nem hiányoznak a civil szféra, a kultúra, a sajtó és a sport képviselői sem. Az idén a rangsorban 25 új név jelent meg.



Az amerikai Forbes magazin 2004 óta állítja össze a világ legbefolyásosabb nőinek listáját. A magazin cseh változata 2012 óta jelenik meg.