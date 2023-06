USA

Az amerikai Képviselőház elfogadta az államadósság-korlát emeléséről szóló törvényt

2023.06.01 09:25 MTI

A Kongresszus alsóházában a törvény kétpárti támogatással kapta meg a szükséges többséget, 314 igen szavazattal, 117 nem ellenében. Ugyanakkor 71 republikánus és 46 demokrata képviselő elutasította azt.



A költségvetési felelősség törvényének nevezett jogszabály (Fiscal Responsibility Act) a demokraták vezette Fehér Ház és a Képviselőház republikánus vezetése között megszületett kompromisszum eredménye.



A törvény 2025. január 1-jéig felfüggeszti az államadósság-plafont, másik oldalról jelentősebb költségvetési átcsoportosítást, és kiadáscsökkentést ír elé az amerikai kormány számára.



Az Egyesült Államok államadósságának törvény által engedélyezett felső határa 31,4 ezer milliárd dollár, amit 2022. végére elért az amerikai állam, így ennek emelése nélkül az Egyesült Államok technikai értelemben fizetésképtelenséget lett volna kénytelen jelenti hitelezői felé, mert nem tudott volna eleget tenni lejáró államadóssága törlesztési kötelezettségének.



A pénzügyminisztérium előzőleg június 1-jét, majd ezt kitolva június 5-ét jelölte meg határidőként az államadósság növelését lehetővé tevő jogszabály elfogadására és törvénybe iktatására.



A törvényben szereplő intézkedések között szerepel a költségvetési kiadások befagyasztása a 2024-es pénzügyi évre, valamint 1 százalékban maximált kiadásnövelés a 2025-ös pénzügyi évre is. Az intézkedések között van bizonyos szociális támogatások munkahelyhez kötése.



A jogszabállyal mintegy 28 milliárd dollár visszakerül az államkasszába, ami a koronavírus-alap fel nem használt összegét jelenti.



A republikánusok követelése volt az adóhatóság költségvetési forrásainak csökkentése, amit a Joe Biden elnök által tavaly bejelentett úgynevezett Infláció-csökkentési Törvény tartalmazott.



A jogszabály ugyanakkor érvényben hagyja a demokraták számára fontos éghajlatváltozási lépéseket, valamint a zöldenergia-átállás intézkedéseit.



Az államadósság növeléséről és a költségvetési kiigazításról szóló törvényt a Kongresszus felsőházának is el kell fogadnia, mielőtt aláírásra Joe Biden elnök elé kerülhet. A szenátusi szavazásra akár már csütörtökön sor kerülhet, de a Szenátus demokrata többségének vezetője, Chuck Schumer szenátor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szavazás akár a hétvégéig is kitolódhat.