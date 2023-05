Fegyverkezés

Kilövése után a tengerbe zuhant az észak-koreai katonai műhold

Nem sokkal a fellövés után a Sárga-tengerbe zuhant szerdán egy észak-koreai katonai felderítő műhold, a hírt a KCNA észak-koreai állami hírügynökség jelentette be.



A tájékoztatás szerint a műhold a Koreai-félsziget nyugati partjainál zuhant le, miután a hibás indítást követően az egyik hajtómű veszített sebességéből. A kudarc okát vizsgálják - tette hozzá a hírügynökség, kiemelve, hogy Phenjan "a lehető leghamarabb" újabb fellövéssel próbálkozik.



A fellövést követően Dél-Koreában több helyen riasztották az embereket, hogy keressenek menedéket.



Észak-Korea a héten erősítette meg, hogy május 31-e és június 11-e között műholdat tervez fellőni, a bejelentés ellen Japán és Dél-Korea mellett az Egyesült Államok is élesen tiltakozott. Adam Hodge, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője leszögezte: a fellövés közvetlenül kapcsolódik a kommunista ország ballisztikus rakétaprogramjához.



"A diplomácia ajtajai nem zárultak be, de Phenjannak sürgősen fel kell hagynia a provokációkkal" - fogalmazott a szóvivő, hozzáéve: Washington minden lehetséges módon kiáll Dél-Korea és Japán biztonsága mellett.