Bűnügy

Agyonlőttek egy rádiós újságírót a Fülöp-szigeteken

Cresenciano Bunduquinre ismeretlenek motorbicikliről nyitottak tüzet, az egyik támadó menekülés közben meghalt, miután az újságíró fia - az üldözés során - elütötte az autójával. 2023.05.31 MTI

Agyonlőttek egy rádiós újságírót szerdán a Fülöp-szigetek középső részén lévő Kelet-Mindoro tartományban.



Samuel Delorino rendőrkapitány azt mondta, Cresenciano Bunduquinre ismeretlenek motorbicikliről nyitottak tüzet, az egyik támadó menekülés közben meghalt, miután az újságíró fia - az üldözés során - elütötte az autójával.



A másik elkövetőt keresik, a gyilkosság indítékait egyelőre nem tudni - tette hozzá.



Ifjabb Ferdinand Marcos elnök 2022-es hatalomra kerülése óta ez a harmadik újságírógyilkosság.



Bunduquin a DWRX nevű rádióllomáson és a Facebokon is készített műsorokat, a DWRX vezetője, Jester Joaquin pedig "megalkuvást nem ismerő" embernek írta le az áldozatot, aki elsősorban az olajszennyezés, a törvénytelen szerencsejáték és a helyi politikusok viselt dolgai ellen emelt szót.



Hozzátette, Bunduquin elmondta, hogy többször fenyegették meg, és arról is beszélt neki, hogy nemsokára fel akar hagyni foglalkozásával.



"Ezért is vásárolt csirkéket. Békében akart élni" - közölte Joaquin.



Jonathan de Santos, a Fülöp-szigeteki Újságíró Szövetség elnöke kiemelte: ez a gyilkosság is újabb bizonyíték arra, hogy az országban a médiában dolgozókra még mindig sok veszély leselkedik.



"Ha az elkövetőket nem vonják felelősségre, ha az áldozatoknak nem szolgáltatnak igazságot, csak tovább nő a támadások kockázata" - szögezte le.



A Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet 2022-es adatai szerint a média legalább 187 munkatársával végeztek az elmúlt 35 évben a délkelet-ázsiai országban.