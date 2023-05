Holtan találtak egy neves német hegymászót a Himalájában

Holtan találtak rá Luis Stitzinger tapasztalt német hegymászóra a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsán a Himalájában.



A hegyivezetőként és síoktatóként is ismert Stitzingert csütörtökön nyilvánították eltűntnek. Az 54 éves hegymászó korábban egyedül vágott neki a 8586 méter magas Kancsendzönga meghódításának India és Nepál határán.



Holttestét 8400 méteren találták meg, és öt serpa hozta le földi maradványait - közölte a Himalayan Times című helyi lap Mingma serpára, a Seven Summit Treks vezetőjére hivatkozva, akinek cége Stitzinger expedícióját szervezte.



Úgy tudni, az extrémsportokat kedvelő hegymászó oxigénpalack nélkül indult útnak, azt tervezte, hogy még a mostani szezonban sítalpakon ereszkedik le a Kancsendzöngáról. Korábban hét, több mint 8000 méter magas hegyen is síelt már, és időnként felesége, a szintén képzett hegymászó Alix von Melle is elkísérte.

Luis Stitzinger, one of the most successful German mountaineers, went missing on #Kangchenjunga

For Luis it was #10 in his 8000ers collection

Previously he climbed without O2: Cho Oyu, GII, Nanga, Dhaulagiri, BP, Shishapangma, Manaslu, GI

And Everest twicehttps://t.co/mTJbrKnMwM pic.twitter.com/UR70LtPtaC