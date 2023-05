Bűnügy

Bevonult a börtönbe Elizabeth Holmes, a csalás miatt elítélt korábbi milliárdos vállalkozó

A 39 esztendős Holmest 11 év és három hónap börtönre ítélte a bíróság tavaly novemberben. Azután kellett megkezdenie büntetésének megkezdését, hogy a fellebbviteli bíróság elutasította kérelmét arra, hogy fellebbezése elbírálásáig ne kelljen rácsok mögé vonulnia. A törvényszék úgy találta, kicsi a valószínűsége annak, hogy a panasz új eljáráshoz vezessen.



Holmes a Theranos egészségügyi vállalkozás alapítójaként 2010 és 2015 között megtévesztette a befektetőket azzal, hogy elhitette velük, forradalmi találmányának köszönhetően mindössze pár csepp vér elegendő egy teljes vérkép összeállításához és különböző betegségek kimutatására.



Az egykor 9 milliárd dollárosra becsült céget sokáig "a Szilícium-völgy kedvenceként" emlegették, Holmes pedig számos elismerést kapott, egyebek között Barack Obama akkori amerikai elnök is kitüntette. Az áttörésként hirdetett vérvizsgálati eljárás híre nyomán a vállalat igazgatóságában ismert politikusok is szerepet vállaltak, köztük egykori amerikai külügyminiszterek, mint Henry Kissinger és George Schultz, valamint James Mattis korábbi védelmi miniszter.



A The Wall Street Journal című lap 2015-ben indított cikksorozatot, amelyben azt állította, hogy a cég készülékei hibásak és pontatlanok. A vállalat a botrány kitörése után gyorsan csődbe ment, majd 2018 szeptemberében hivatalosan megszűnt, Holmes ellen pedig - a Theranos korábbi operatív főigazgatójával, Ramesh "Sunny" Balwanival együtt - még abban az évben vádat emeltek.



A vizsgálat során kiderült, hogy a cég által kínált technológia nem működik. 2022-ben Holmest és Balwanit is bűnösnek találták a befektetők megkárosítása vádjában.



Eredetileg Holmesnak - aki az eljárás ideje alatt két gyermeket is szült - a büntetése letöltését április végén kellett volna megkezdenie, amit kérelme benyújtása miatt elhalasztottak. Kedden Edward Davila illetékes bíró egyúttal 452 millió dollárban (154 milliárd forint) határozta meg azt az összeget, amellyel Holmes és Balwani a befektetőknek adós. Balwani már megkezdte 12 év és 11 hónapban megállapított börtönbüntetése letöltését.



Elizabeth Holmes kedden Texas államban egy nők számára fenntartott, alacsony biztonsági fokozatú börtönbe vonult be, amiről több televíziócsatorna élő tudósításban számolt be.