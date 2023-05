Több órán át lógott egy súlyosan sérült hegymászó a szakadék felett Bosznia-Hercegovinában - videó

Több órán át lógott egy súlyosan sérült horvát hegymászó a szakadék felett Bosznia-Hercegovinában, a Hercegovina déli-középső részén található Velez-hegy egyik szikláján, mielőtt sikerült kimenteni - írta az Index.hr című horvát portál hétfőn.



A 62 éves nő kötéllel és ékekkel végzett sziklamászást, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant. A biztosítókötél megtartotta, de a sziklának csapódva kar-, láb- és mellkasi sérüléseket szenvedett.



Az eset vasárnap délután történt, a mentés hétfőn hajnalban fejeződött be, és 100 hegyimentő vett részt benne.



A boszniai Szerb Köztársaság légirendészeti szolgálatának helikoptere vasárnap délután 20 bevetés után sem tudott közel kerülni a sérült hegymászóhoz, aki négyszáz méter magasan lógott a függőleges sziklán. Ezt követően a hegyimentő szolgálat munkatársai siettek a segítségére, de a rendkívül nehezen megközelíthető fekvés és a sötétedés miatt a mentés csak lassan tudott haladni.



A mentőakció hajnali fél ötkor fejeződött be. A nőt helikopterrel a mostari kórházba szállították, ahol megműtötték, és már túl van az életveszélyen - közölte a portál.

On 28 May EUFOR successfully executed an Air MEDEVAC operation east of Mostar at Mountain Veleµ to rescue a female mountaineer who was injured after falling down on a Via Ferrata mountain trail. Mission accomplished and back in Camp Butmir at 0230am.https://t.co/GT0zgJDm8B pic.twitter.com/6sTQsHWCqS