Háború

Eltűntek a török gyártmányú drónok az ukrán égboltról

A török Bayraktar UAV-okat csodafegyverként reklámozták, a kijevi tisztviselők szerint előnyhöz juttatták őket Oroszországgal szemben - egy évvel később azonban csak néhány megmaradt egységet használnak a harctértől távol, és inkább felderítésre, mint támadó feladatokra - mondta a Business Insidernek egy Pentagonhoz kötődő elemző.



Ukrajna több tucat Bayraktar TB2 drónt vásárolt, és a tűzszüneti megállapodást megsértve legalább egyszer csapást mért velük Donbásszra, még az Oroszországgal való konfliktus tavaly februári kezdete előtt. Kijev azt is állítja, hogy az elmúlt évben további, meg nem határozott számú drónt kapott, annak ellenére, hogy Törökország hivatalosan semlegesnek vallja magát.



A konfliktus első hónapjaiban Kijev rutinszerűen állította, hogy sikeres csapásokat hajtott végre a TB2-esekkel, de júliusra a Bayraktarok "szinte használhatatlanná váltak", és Kijev "ritka különleges műveletekre" tartogatta őket - mondták akkoriban ukrán pilóták a Foreign Policy-nak.



Az orosz erők "több mint 100 Bayraktar drónt" semmisítettek meg Ukrajnában, állította áprilisban Andrej Demin altábornagy, a légierő főparancsnok-helyettese.



Mostanra az "egykor nagyra becsült drónok ukrán flottáját szinte teljes egészében lelőtték" - írta vasárnap a Business Insider a Center for Naval Analyses pilóta nélküli és robotizált katonai rendszerek szakértőjére, Samuel Bendettre hivatkozva.



"Viszonylag lassú és alacsonyan repülő UAV-ként számos jól szervezett légvédelmi rendszer célpontjává válhatnak" - mondta Bendett, hozzátéve, hogy "amint az orosz hadsereg összeszedte magát, számos TB2-est le tudott lőni".



A Bayraktar TB2 a török Baykar Makina cég konstrukciója, amely darabonként körülbelül 2 millió dollárba kerül. Ankara 2020 óta reklámozza a drónokat, amikor állítólag segítettek Azerbajdzsánnak a 2020-as hegyi-karabahi konfliktusban való győzelemben. A török csapatok Szíriában és Líbiában is bevetették őket.



Egy tavalyi tréfás hívásra reagálva az Ukrán Védelmi Vállalkozások Szövetségének vezetője elismerte, hogy a Bayraktarban "több PR és korrupció van, mint harci alkalmazhatóság", és azt állította, hogy "egy héten belül mindet lelőtték".



A hónap elején egy Bayraktar TB2 megsemmisült, miután állítólag az ukrán főváros felett elszabadult, és egy videófelvételen látható, hogy a drónt egy vállról indított rakétával lőtték le.



Míg az ukránbarát "nyílt forrású hírszerzési" jelentések kezdetben azt állították, hogy egy orosz Corsair volt, az ukrán hadsereg később elismerte, hogy saját drónjukat kellett megsemmisíteniük, miután a kezelőknek nem sikerült visszanyerniük az irányítást.