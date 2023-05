Demonstráció

Rendőrőrsöt, városházát rongáltak meg a nyugdíjreform elleni tiltakozás közepette - videó

Tüntetők összecsaptak a francia rendőrséggel Lyon városában pénteken, a kormány politikája, köztük a sokat vitatott nyugdíjreform elleni tüntetésen. A zavargások során gyújtogattak, valamint köz- és kereskedelmi épületeket rongáltak meg.



A mintegy 50 baloldali csoport és szakszervezet által szervezett úgynevezett "Grand Popular Carnaval" rendezvényen a rendőrség és a helyi média becslései szerint legalább 300 ember vett részt. A békésen indult kormányellenes tüntetésnek "ünnepi" jelleget szántak, és jelmezeket, dalokat, sőt zenekari előadásokat is bemutattak.



Később azonban a helyzet kicsúszott az irányítás alól, amikor a helyi prefektúra szerint néhány tüntető a város 1. kerületének városházáját, valamint egy városi rendőrőrsöt vett célba. A közösségi médiában közzétett felvételeken az is látszott, hogy a randalírozók kövekkel törnek be ablakokat, az utcán bútorok égnek, és barikádok felállítására tettek kísérletet.



A helyi rendfenntartó erők könnygázt vetettek be a rendbontók feloszlatására, egy tüntetőt pedig letartóztattak. Lyon prefektúrája elítélte a "radikális aktivistákat" a város lakosainak biztonságát veszélyeztető "elfogadhatatlan túlkapásokért", és közölte, hogy a lövedékek sortüze ellenére a rendőri beavatkozás segített megvédeni a lakosokat és az épületeket a további károktól.



Franciaországban már több hónapja országos tüntetések zajlanak Emmanuel Macron francia elnök azon terve miatt, hogy 62-ről 64 évre emelné a nyugdíjkorhatárt. Áprilisban Macron különleges alkotmányos jogosítványokra hivatkozva szavazás nélkül keresztülvitte reformját a parlament alsóházán, a nemzetgyűlésen, ami csak tovább szította a közfelháborodást.



Az ellenzéki reakciók ellenére a francia Alkotmánytanács jóváhagyta Macron nyugdíjrendszer átalakítására irányuló lépését. A tanács elutasította azt a javaslatot is, hogy a kérdésről tartsanak népszavazást, azzal érvelve, hogy az nem felel meg az alkotmányban meghatározott kritériumoknak.