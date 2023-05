Közlekedés

MÁV: érdemes előre megváltani a menetjegyeket a nyári Adria InterCity-re

A tavalyi évhez képest újdonság, hogy a vonat a főszezonon kívül is heti háromszor közlekedik az előszezonban június 17-ig, majd augusztus 28-tól az utószezonban. 2023.05.27 14:18 MTI

Érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket a Budapestet a horvát tengerparton fekvő Splittel összekötő Adria InterCity-re - közölte a MÁV Zrt. szombaton az MTI-vel.



Azt írták, az egyik legnépszerűbb nemzetközi IC idén június 9-től szeptember 30-ig heti háromszor indul fekvőhelyes, háló- és étkezőkocsival. A tavalyi évhez képest újdonság, hogy a vonat a főszezonon kívül is heti háromszor közlekedik az előszezonban június 17-ig, majd augusztus 28-tól az utószezonban.



Budapestről minden kedden, pénteken és vasárnap, Splitből minden hétfőn, szerdán és szombaton indul az Adria InterCity - tették hozzá.



Az IC-re Budapesten (a Keleti pályaudvaron és Kelenföldön) kívül Székesfehérváron, Siófokon, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön, Nagykanizsán és Gyékényesen lehet felszállni, illetve itt lehet hazafelé leszállni.



Idén az utazás még zavartalanabbá válik a határellenőrzés megszűnésével. A vonat Split központjába érkezik, az óváros és a kikötő közvetlen szomszédságába.



Az Adria IC-n 2021-ben a járványhelyzet ellenére is 5500-an utaztak, tavaly pedig megduplázódott az utazásszám, 11 900-an választották a vasutat.



A hat- és négyágyas fekvőhelyes kocsikba már személyenként 49 eurótól elérhetőek az ajánlatok. Külön kedvezményeket kínál a MÁV-START a családok számára: a gyerekjegy a már 6-15 éves gyerekek számára is igénybe vehető 31 eurótól.



A részletes menetrendet, megállási helyeket, valamint az egyes napokon elérhető árakat az utasok az ELVIRA menetrendi kereső felületén (www.jegy.mav.hu) találhatják meg, ahol a jegyek is megvásárolhatók - áll a közleményben.