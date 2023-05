USA

A bíróság meghozta a Capitolium elleni támadás ügyében az eddigi legsúlyosabb büntetést

A bíróság 18 év börtönre ítélte csütörtökön a 2021. január 6-i, az amerikai törvényhozás ostromával végződő zavargások egyik szervezőjének tartott Stewart Rhodes-t.



Az Oath Keepers, szélsőjobboldali szervezet alapítóját tavaly november végén az esküdtszék bűnösnek találta államellenes szervezkedés vádjában, és annak nyomán az ügyben eljáró bíró most mondta ki az ítéletet Washingtonban.



Az ügyészség 25 év börtönbüntetés kiszabását kérte, de a 18 év így is az eddigi legsúlyosabb büntetés a 2021. január 6-i események miatt indult büntetőperekben.



Stewart Rhodes egyben az első, akire a bíró kimondta az ítéletet, azok közül, akiket a rendkívül ritkán alkalmazott összeesküvés vádjában bűnösnek talált az esküdtszék, amiért előre eltervezett módon meg akarták akadályozni az elnöki hatalomátadást, és Joe Biden választási győzelmének kongresszusi jóváhagyását. Szintén először a január 6-i ügyek közül a bíró helyt adott annak az ügyészi indítványnak, hogy terrorizmus bűncselekménnyé minősítse Rhodes tettét, ami a büntetés kiszabásakor súlyosbító tényező volt.



Az 58 éves Stewart Rhodes az ítélethirdetés előtt magát politikai bebörtönzöttnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy "egyetlen bűne - ahogy Donald Trumpnak is -, hogy ellenáll azoknak, akik az ország elpusztítására törnek".



A bíró az ítélethirdetés előtt úgy jellemezte Stewart Rhodes-t, hogy olyan emberről van szó, aki "ebben az országban a demokráciát erőszakká akarja alakítani", és amint kiszabadul a börtönből ismét készen áll majd fegyvert ragadni a kormánya ellen.



A Stewart Rhodes-szal együtt tavaly november végén bűnösnek talált további négy Oath Keepers-tag esetében csütörtök este és pénteken hirdet ítéletet a bíró.



A január 6-i perekben az esküdtszék május elején négy további embert mondott ki bűnösnek, ugyancsak az összeesküvés vádjában. Egy másik szélsőséges szervezet, a Proud Boys alapítóját, Enrique Tarriót és három társát szintén a január 6-i események szervezőjeként és előkészítőjeként állították bíróság elé. Ügyükben várhatóan augusztusban hirdetnek ítéletet.



A 2021. január 6-i zavargások nyomán mintegy ezer embert állítottak bíróság elé az Egyesült Államokban.