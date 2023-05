Románia

A román kormány év végéig különjuttatást ígért a hétfő óta sztrájkoló pedagógusoknak

A Nicolae Ciuca miniszterelnök vezette (leköszönő) román kormány év végéig két részletben folyósítandó, 2500 lejes (188 ezer forint) különjuttatást ígért a hétfő óta sztrájkoló pedagógusoknak - közölte csütörtökön Dan Carbunaru kormányszóvivő.



Az iskolai kisegítő személyzetnek 1000 lejes prémiumot irányoztak elő, amelyet - a pedagógusokhoz hasonlóan - két részletben, júniusban és októberben folyósítanak majd az év elején bevezetett úgynevezett "energiakártyákhoz hasonló utalványok" formájában.



Carbunaru szerint a kormány az iskolai kisegítő személyzet fizetését is a hatályos bértábla legfelső fokára emeli, és ezáltal a romániai oktatási rendszerben dolgozó 300 ezer alkalmazott mindegyike a hatályos bértábla által megengedett legmagasabb bérezési szintre kerül.



Hozzátette: erről pénteken sürgősségi rendeletet hoz a leköszönő kabinet, a szakszervezetek által követelt, az országos átlagbér szintjéről induló új pedagógusi bértáblát pedig a közalkalmazotti bértörvény fogja tartalmazni, amelynek elfogadását az új kormány programjába iktatják. Megjegyezte: a kormányprogramról a parlamentnek is szavaznia kell, és elfogadása azt jelenti, hogy "törvényerőre" emeli a pedagógusoknak tett béremelési ígéretet.



A bejelentéssel egy időben több mint tízezer pedagógus tüntetett a bukaresti kormány székháza előtt. A szakszervezeti vezetők "sértőnek" nevezték a kormány ajánlatát, és azt mondták: a sztrájk tovább folytatódik.



"A tanárok nem juttatásokért, hanem társadalmi megbecsülésért és munkájuk jelentőségével arányos, méltó bérekért tüntetnek. Ezek az utalványok nem számítanak bele a nyugdíjalapjukba" - mondta Simion Hancescu, az egyik szakszervezeti vezető.



Marius Nistor, a pedagógusok érdekképviseletének egy másik vezetője szerint az új közalkalmazotti bértörvényről július 15-én kezdődik csak a közvita, és a kormány semmilyen kötelezettséget nem vállalt arra, hogy abban teljesíteni fogják a tanárok követeléseit.



A bukaresti tüntetők csütörtök délben a kormány székháza elől a parlament felé indultak. Az ország más nagyvárosaiban is jelentősebb béremelésért tüntető pedagógusok vonultak a kormány megyei képviseletei, a prefektusi hivatalok elé.



Csütörtök délután Klaus Iohannis államfő is megszólalt az ügyben jogosnak minősítve a tanárok elvárásait, ugyanakkor türelmere intette őket, mondván, hogy nem lehet minden követelésüket máról holnapra teljesíteni. Az elnök szerint nem lehet - a korábbi ütemtervnek megfelelően, Ciuca lemondásával - pénteken elkezdeni a kormányfőváltás folyamatát, mert az is roppant bonyolult tárgyalásokat feltételez és a kormánykoalíciónak előbb a tanügyi szakszervezetekkel kell olyan megállapodásra jutnia, amely véget vet sztrájknak.

Az elnök kijelentését a bukaresti hírtelevíziók úgy értelmezték, hogy Nicolae Ciuca liberális pártelnök nem mond le kormányfői tisztségéről, és nem adja át helyét a szociáldemokrata Marcel Ciolacunak, amíg tart a pedagógussztrájk.