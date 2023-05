Baleset

A Szuezi-csatornába rekedt ismét egy hajó

2021-ben a 400 méter hosszú, 220 ezer tonnás Ever Given konténerszállító hajó közel egy hétre a Szuezi-csatornában rekedt, és ezzel globális szinten megzavarta a kereskedelmet. 2023.05.25 07:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

igaz, csak egy rövid időre, de elakadt egy hajó a Szuezi-csatornában, miután zátonyra futott, majd egy óra és 16 perc után sikeresen újra vízre szállt - közölték a hatóságok.



A hajót, amelyet csütörtökön kora reggel Xin Hai Tong 23 néven, egy 190 méteres ömlesztettáru-szállító hajóként azonosítottak, a Szuezi-csatorna hatóságának vontatóhajói szabadították ki.



A Marine Traffic és a Refinitiv élőben mutatták, hogy a hongkongi zászló alatt hajózó hajó a csatorna déli vége közelében, a csatorna keleti oldala mellett, három egyiptomi vontatóhajó által körülvéve egy szögben állt, "nem parancsnokság alatt".



2021-ben a 400 méter hosszú, 220 ezer tonnás Ever Given konténerszállító hajó közel egy hétre a Szuezi-csatornában rekedt, és ezzel globális szinten megzavarta a kereskedelmet.



Az Ever Given kiszabadítására irányuló művelet olyan torlódást okozott, amely több száz hajó útját késleltette, egyeseket arra kényszerítve, hogy sokkal hosszabb útvonalat válasszanak Afrika déli csücske körül.



Tavaly vontatóhajók emeltek ki egy olajszállító tartályhajót, amely rövid időre a csatornában rekedt, miután a kormánylapátja műszaki hibát szenvedett, míg márciusban egy konténerszállító hajó meghibásodása okozott kisebb késéseket.