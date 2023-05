Ukrajnai háború

ENSZ: a háborús áldozatok egyharmada idős ember

Idős emberek aránytalanul magas számban szenvednek és halnak meg az Ukrajna elleni orosz háború miatt - derült ki az ENSZ által szerdán közzétett jelentésből, amely szerint egyesek azért halnak meg, mert nem jutnak hozzá gyógyszerekhez, illetve nem hagyhatják el az óvóhelyeket.



Az ENSZ emberi jogi megfigyelői által összeállított jelentés szerint a háború első évében megölt polgári személyek egyharmada - a 4187 dokumentált haláleset közül 1346 - hatvan év feletti volt.



Az adatok között csak olyan áldozatok szerepelnek, akiknek a kora ismert, és az áldozatok tényleges száma ennél jóval magasabb - közölte az ENSZ. Ukrajna lakosságának mintegy egynegyede idős.



Oroszország tagadja, hogy polgári személyekre támadna Ukrajnában.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlése szerdán indítványt fogadott el 80 igen, 9 nem és 52 tartózkodás mellett, amelyben elítéli Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió miatt, beleértve az egészségügyi létesítmények elleni támadásokat.



Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének éves tanácskozásán Genfben elfogadott indítvány szorgalmazza az orosz agresszió által az egészségügyi ágazatra gyakorolt hatások felmérését.



A szavazások után Oroszország képviselője közölte a közgyűlésben, hogy Oroszország nem ellenzi, hogy a WHO Ukrajnában dolgozzék, de ellenezte a szervezet "átpolitizálását".



A WHO minapi felmérései szerint 974 igazolt támadást hajtottak végre ukrajnai egészségügyi létesítmények ellen, amelyekben 101 ember halt meg.