Jog

Szaúd-Arábiában négy embert végeztek ki 24 óra alatt

Kevesebb mint 24 óra alatt négy embert végeztek ki Szaúd-Arábiában, mindegyikőjüket terrorizmus vádjával - adta hírül a Middle East Monitor című nagy-britanniai székhelyű hírportál szerdán, a szaúdi belügyminisztérium közleményére hivatkozva.



A negyedik embert, az ország síita kisebbségéhez tartozó Ahmed al-Badrt terrorizmus vádjával ítélték halálra.



A vád szerint Badr "egy ellenséges országban" kapott fegyveres kiképzést, ezután pedig azért tért vissza a királyságba, hogy terrorcselkeményeket hajtson végre.



Hétfőn szintén terrorizmus vádjával három másik szaúdi állampolgárt is kivégeztek az ország keleti részén. Ők a vád szerint szintén egy másik országban kaptak fegyveres kiképzést.



Az al-Arabíja pánarab hírtelevízió úgy tudja, hogy egyikőjük pénzt kapott azért, hogy más, terrorizmus miatt elítélt raboknak segítsen megszökni Szaúd-Arábiából.



A European-Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) nevű berlini székhelyű jogvédő szervezet azt közölte, hogy 2023-ban már 36 embert végeztek ki a királyságban.



Jogvédő szervezetek arra is felhívják a figyelmet, hogy míg 2021-ben 61 embert végeztek ki a szaúdi hatóságok, 2022-re ez a szám már 196-ra nőtt.