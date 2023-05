Ütötték-verték, tépték egymást az utasok a chicagói reptéren - videón a tömegverekedés

Látványos tömegverekedés alakult ki a chicagói reptéren, miután egy landoló gépről leszálló utasok szeme előtt leszállt a sűrű köd - írja az RTL. A hírek arról nem szólnak, hogy pontosan mi volt a konfliktus tárgya, ám annyi bizonyos: nagyon haragudtak egymásra a résztvevők, erről árulkodnak legalábbis a felvételek.



Az eset után mindössze két embert, egy 20 éves nőt és egy 18 éves férfit vittek el a rendőrök.

Sent in video of a brawl this morning at O'Hare International Airport.#Chicago pic.twitter.com/AiiLrobUk8