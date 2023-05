Háború

Olaf Scholz Joe Biden újraválasztását támogatja

A szociáldemokrata politikus a Berlin melletti Kleinmachnow-ban egy általános iskolában tett látogatásán a 2024-es amerikai elnökválasztásról egy tanuló kérdésére azt mondta: "szerintem a mostani elnök jobb, és ezért remélem is, hogy újra megválasztják".



Kifejtette, hogy Joe Biden régóta politizál, és pontosan tudja "mit kell tenni, hogy ne legyen háború a világban". Hozzátette, hogy a demokrata párti politikus a hazai ügyeket is "jó érzékkel" mozdítja előre.



Olaf Scholz az ntv hírtelevízió beszámolója szerint az előző amerikai elnök, Donald Trump tevékenységét is értékelte. Az összetartás, társadalmi összefogás értékének fontosságát kiemelve azt mondta, hogy ha csak egymással viszálykodnak az emberek, akkor "nem lehet jó jövő", a volt elnök pedig éppen az amerikai társadalom "mély megosztottságát" képviseli.



A megosztottság fennmaradása "nem lenne jó sem az Egyesült Államoknak, sem nekünk" - mondta a német kancellár.