USA

30 tonna robbanásveszélyes ammónium-nitrát tűnt el egy vasúti kocsiból az Egyesült Államokban

Mintegy 30 tonna, robbanóanyagként is használható ammónium-nitrát eltűnése ügyében nyomoznak az amerikai hatóságok - derül ki a helyi idő szerint vasárnap nyilvánosságra hozott hivatalos iratokból.



A vegyi anyag eltűnését még április végén észlelték, két héttel azután, hogy elhagyta a robbanószer-gyártó üzemet Wyoming államban, és május 10-én jelentették be a környezeti veszélyhelyzetek kezelésével foglalkozó szövetségi központnál (National Response Center).



A vasúti kocsiban szállított ammónium-nitrát úticélja Kaliforniában a Mojave-sivatag volt, ott fedezték fel az eltűnést is, amikor kinyitották. A hivatalos iratok szerint a vasúti kocsi zárja látszólag érintetlen volt, amikor elérte a rendeltetési helyet.



A vizsgálatot a szövetségi vasúti hatóság (Federal Railroad Administration), a kaliforniai közszolgáltatások bizottsága (California Publis Utilities Commission), a Union Pacific vasúttársaság és a gyártócég, a Dyno Nobel közösen folytatja.



A vállalat közleménye szerint elképzelhető, hogy a vasúti kocsi alsó kieresztő-nyílásán keletkezett résen keresztül szállítás közben szóródott ki a teljes szállítmány. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy a vegyi anyagot szándékosan távolították volna el és amennyiben fokozatosan, kis mennyiségekben szóródott ki és került a környezetbe, az nem jelent kockázatot a lakosságra, sem a vasúti közlekedésre - közölte a robbanószer-gyártással foglalkozó cég.



Az okok pontos kiderítésére a vasúti szerelvény teljes útvonalát átvizsgálják.



Az ammónium-nitrát műtrágyaként és robbanószerként egyaránt használható. 1995-ben ezt használták az Oklahoma City-ben elkövetett merénylet során, amelyben 168 ember meghalt, 2020-ban pedig ammónium-nitrát robbanása okozta a bejrúti kikötői detonációt is, amely 218 ember halálát okozta és megsemmisítette Libanon gabonakészleteinek nagy részét.