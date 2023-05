Háború

Trump győzelme Ukrajna végét jelentené - Clinton

Ha 2024-ben újraválasztják Donald Trump volt amerikai elnököt, az Ukrajna és az amerikai demokrácia bukását is jelentené - figyelmeztetett Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt.



A Financial Timesnak nyilatkozva Clinton, aki Barack Obama alatt külügyminiszter volt, és a 2016-os választáson alulmaradt Trumppal szemben, azt mondta, nem hiszi, hogy egykori riválisa ezúttal sikerrel járna.



Ugyanakkor azt állította, hogy ha Trump 2024-ben mégis győz, az "a demokrácia végét jelenti az Egyesült Államokban" és "Ukrajna végét", mivel kivonja az országot a NATO-ból. Hozzátette, hogy Trump "egyértelműen azt fogja tenni, amit Putyin akar a NATO-val kapcsolatban".



Clinton azt is elmondta, hogy egykor úgy vélte, Kína arra készül, hogy néhány éven belül "lépést tesz Tajvan ellen", de az ukrajnai konfliktus elriasztotta Pekinget attól, hogy megpróbálja visszaszerezni a szigetet, amelyet szuverén területe részének tekint.



A továbbiakban kitért azokra a széles körben elterjedt aggodalmakra, hogy a jelenlegi elnök, a 80 éves Joe Biden - aki április végén megerősítette, hogy ismét indulni fog - túl idős a feladathoz. Bár elismerte, hogy a kor "kérdés", arra buzdította a választókat, hogy hasonlítsák össze őt azzal, aki ellen indul.



Trump, aki tavaly novemberben jelentette be, hogy 2024-ben újraindul, bírálta Biden hozzáállását az ukrajnai konfliktushoz. Januárban azt állította, hogy az elnök "szisztematikusan, de talán tudtán kívül beletaszít minket abba, ami hamarosan a harmadik világháború lehet".



Trump úgy jellemezte magát, mint az "egyetlen jelölt", aki képes megállítani, hogy az Egyesült Államok ne csússzon bele egy globális konfliktusba, és azt ígérte, hogy megválasztása esetén "nagyon gyorsan" rendezni fogja az ukrajnai konfliktust.